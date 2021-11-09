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Бюджетная комиссия Николаевского горсовета
14:15, 09 Ноября, 2021
Бюджетная комиссия Николаевского горсовета
14:15, 09 Ноября, 2021
Важные новости на НикВести
пандемия
Очередные антирекорды: в Николаевской области почти тысяча новых случаев COVID-19 за сутки и больше 40 смертей
Сегодня 12:01
большой проект
На проект реконструкции детской областной больницы в Николаеве хотят потратить больше ₴11 млн
Юлия Ткач
Сегодня 08:50
интересно
В полиции Николаева не знают, что делать с электросамокатами: «Много случаев ДТП, но суды по-разному трактуют статус»
Алена Коханчук
Вчера 17:50
эпидемия
Уровень заболеваемости COVID-19 в Николаевской области превышен в 12 раз
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Вчера 15:50
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Митинг антивакцинаторов в Николаеве возглавил помощник депутата от «Слуги народа»
Вчера 13:31
НИКВЕСТИ
HD
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Бюджетная комиссия Николаевского горсовета
Трансляция
Заседание комиссии по законности и гласности Николаевского горсовета
Трансляция комиссии
Рабочая группа по отселению владельцев квартир по Заводской, 35
Трансляция заседания группы
Комиссия Николаевского городского совета по вопросам ЖКХ
Трансляция депутатской комиссии
Заседание рабочей группы по индивидуальному отоплению
Трансляция заседания
Политическое ток-шоу «Битва за місто»
Трансляция
Заседание комиссии Николаевского городского совета по гуманитарным вопросам
Трансляция депутатской комиссии
Заседание комиссии Николаевского городского совета по земельным вопросам
Трансляция депутатской комиссии
Расширенное аппаратное совещание при Николаевском городском голове
Трансляция
Круглый стол, посвященный вопросам николаевского футбола
Трансляция круглого стола
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Медик рассказала о том, что именно нужно делать и как выживают инфекционные боль
Комментарии.UA
Бюджетная комиссия Николаевского горсовета
14:15, 09 Ноября, 2021
Бюджетная комиссия Николаевского горсовета
14:15, 09 Ноября, 2021
Реклама
важные новости
/ 09 ноября, 2021
пандемия
Очередные антирекорды: в Николаевской области почти тысяча новых случаев COVID-19 за сутки и больше 40 смертей
Сегодня 12:01
большой проект
На проект реконструкции детской областной больницы в Николаеве хотят потратить больше ₴11 млн
Юлия Ткач
Сегодня 08:50
интересно
В полиции Николаева не знают, что делать с электросамокатами: «Много случаев ДТП, но суды по-разному трактуют статус»
Алена Коханчук
Вчера 17:50
эпидемия
Уровень заболеваемости COVID-19 в Николаевской области превышен в 12 раз
Катерина Булаш
Вчера 15:50
противостояние
Митинг антивакцинаторов в Николаеве возглавил помощник депутата от «Слуги народа»
Вчера 13:31
НИКВЕСТИ
HD
Бюджетная комиссия Николаевского горсовета
Заседание комиссии по законности и гласности Николаевского горсовета
Рабочая группа по отселению владельцев квартир по Заводской, 35
Комиссия Николаевского городского совета по вопросам ЖКХ
Заседание рабочей группы по индивидуальному отоплению
Политическое ток-шоу «Битва за місто»
Заседание комиссии Николаевского городского совета по гуманитарным вопросам
Заседание комиссии Николаевского городского совета по земельным вопросам
Расширенное аппаратное совещание при Николаевском городском голове
Круглый стол, посвященный вопросам николаевского футбола
БЛОГИ
ЗеІмпотенти
Станислав Мартиросов
Жду действий от нардепа Пасечного
Олег Мудрак
Статьи
FOTA — обновления «по воздуху»
Автомобили становятся сложнее и интерактивнее, число сетевых служб в них растет,
Реклама
Конспирология и коронавирус: почему люди верят в теории заговора
Теории заговора вокруг вакцинации появились еще в 1798 году — вскоре после того,
Александра Калиниченко, hromadske
Нові-старі міністри: хто вони та чи мають "скелети у шафах"?
YouControl
Светлана Федорова: Статистику по смертям от ковида можно смело умножать на шесть!
Медик рассказала о том, что именно нужно делать и как выживают инфекционные боль
Комментарии.UA