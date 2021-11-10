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Рабочая группа по оптимизации структуры мэрии Николаева
14:18, 10 Ноября, 2021
https://youtu.be/UyY3r3c58sg
14:18, 10 Ноября, 2021
Важные новости на НикВести
проект
В Ингульском районе Николаева собираются создать несколько индустриальных парков
Юлия Ткач
Сегодня 10:15
передумали
Ряд депутатов облсовета отказались от своих требований выделить деньги медикам: Их имена и подписи зарисовали ручкой
Вчера 18:00
как оказалось
Заместитель Сенкевича обвинил «Николаевоблэнерго» в саботаже перевода общежитий на прямое абонирование
Вчера 16:04
Из-за COVID-19
Замазеева созвала внеочередную сессию Николаевского облсовета — она пройдет онлайн
Вчера 15:00
пандемия
Очередные антирекорды: в Николаевской области почти тысяча новых случаев COVID-19 за сутки и больше 40 смертей
Вчера 12:01
НИКВЕСТИ
HD
NEW
Рабочая группа по оптимизации структуры мэрии Николаева
Бюджетная комиссия Николаевского горсовета
Трансляция
Заседание комиссии по законности и гласности Николаевского горсовета
Трансляция комиссии
Рабочая группа по отселению владельцев квартир по Заводской, 35
Трансляция заседания группы
Комиссия Николаевского городского совета по вопросам ЖКХ
Трансляция депутатской комиссии
Заседание рабочей группы по индивидуальному отоплению
Трансляция заседания
Политическое ток-шоу «Битва за місто»
Трансляция
Заседание комиссии Николаевского городского совета по гуманитарным вопросам
Трансляция депутатской комиссии
Заседание комиссии Николаевского городского совета по земельным вопросам
Трансляция депутатской комиссии
Расширенное аппаратное совещание при Николаевском городском голове
Трансляция
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ЗеІмпотенти
Станислав Мартиросов
Жду действий от нардепа Пасечного
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Автомобили становятся сложнее и интерактивнее, число сетевых служб в них растет,
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Конспирология и коронавирус: почему люди верят в теории заговора
Теории заговора вокруг вакцинации появились еще в 1798 году — вскоре после того,
Александра Калиниченко, hromadske
Нові-старі міністри: хто вони та чи мають "скелети у шафах"?
YouControl
Светлана Федорова: Статистику по смертям от ковида можно смело умножать на шесть!
Медик рассказала о том, что именно нужно делать и как выживают инфекционные боль
Комментарии.UA
Рабочая группа по оптимизации структуры мэрии Николаева
14:18, 10 Ноября, 2021
https://youtu.be/UyY3r3c58sg
14:18, 10 Ноября, 2021
Реклама
важные новости
/ 10 ноября, 2021
проект
В Ингульском районе Николаева собираются создать несколько индустриальных парков
Юлия Ткач
Сегодня 10:15
передумали
Ряд депутатов облсовета отказались от своих требований выделить деньги медикам: Их имена и подписи зарисовали ручкой
Вчера 18:00
как оказалось
Заместитель Сенкевича обвинил «Николаевоблэнерго» в саботаже перевода общежитий на прямое абонирование
Вчера 16:04
Из-за COVID-19
Замазеева созвала внеочередную сессию Николаевского облсовета — она пройдет онлайн
Вчера 15:00
пандемия
Очередные антирекорды: в Николаевской области почти тысяча новых случаев COVID-19 за сутки и больше 40 смертей
Вчера 12:01
НИКВЕСТИ
HD
Рабочая группа по оптимизации структуры мэрии Николаева
Бюджетная комиссия Николаевского горсовета
Заседание комиссии по законности и гласности Николаевского горсовета
Рабочая группа по отселению владельцев квартир по Заводской, 35
Комиссия Николаевского городского совета по вопросам ЖКХ
Заседание рабочей группы по индивидуальному отоплению
Политическое ток-шоу «Битва за місто»
Заседание комиссии Николаевского городского совета по гуманитарным вопросам
Заседание комиссии Николаевского городского совета по земельным вопросам
Расширенное аппаратное совещание при Николаевском городском голове
БЛОГИ
ЗеІмпотенти
Станислав Мартиросов
Жду действий от нардепа Пасечного
Олег Мудрак
Статьи
FOTA — обновления «по воздуху»
Автомобили становятся сложнее и интерактивнее, число сетевых служб в них растет,
Реклама
Конспирология и коронавирус: почему люди верят в теории заговора
Теории заговора вокруг вакцинации появились еще в 1798 году — вскоре после того,
Александра Калиниченко, hromadske
Нові-старі міністри: хто вони та чи мають "скелети у шафах"?
YouControl
Светлана Федорова: Статистику по смертям от ковида можно смело умножать на шесть!
Медик рассказала о том, что именно нужно делать и как выживают инфекционные боль
Комментарии.UA