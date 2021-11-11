×
ПОИСК ПО САЙТУ
Главная
Комиксы
Фото
Блоги
Архив
Главная
Комиксы
Фото
Блоги
Архив
Your browser does not support the audio tag.
Bonobo - Ketto
ясно
Скорость ветра:
3.3 м/с
Восход солнца:
06:49
Заход солнца:
16:22
Температура завтра:
+11 C°
Николаев
+6 C°
облачно с прояснениями
Скорость ветра:
5 м/с
Восход солнца:
07:05
Заход солнца:
16:18
Температура завтра:
+8 C°
Киев
+7 C°
Визит представителей Министерства здравоохранения в инфекционную больницу
13:23, 11 Ноября, 2021
https://youtu.be/pIlKWGn-XDc
13:23, 11 Ноября, 2021
Важные новости на НикВести
неожиданно
Сессию облсовета перенесли из-за приезда в Николаевскую область комиссии МОЗ для проверки «ковидных» больниц
Сегодня 12:36
пандемия
«Люди на грани уже», — Снигиревская больница больше месяца не получает «ковидных» выплат НСЗУ
Юлия Ткач
Сегодня 11:00
статистика
В Украине почти 25 тысяч новых COVID-случаев и 652 смерти
Юлия Ткач
Сегодня 08:47
о-оптимизация
За 8 заседаний рабочая группа по новой структуре мэрии Николаева так и не смогла определиться с проектом
Юлия Ткач
Вчера 18:00
На пике
На Николаевщине четыре «ковид»-больницы второй волны полностью загружены пациентами
Вчера 14:51
НИКВЕСТИ
HD
NEW
Визит мониторинговой группы МОЗ в областную «инфекционку»
Трансляция
Рабочая группа по оптимизации структуры мэрии Николаева
Трансляция заседания
Бюджетная комиссия Николаевского горсовета
Трансляция
Заседание комиссии по законности и гласности Николаевского горсовета
Трансляция комиссии
Рабочая группа по отселению владельцев квартир по Заводской, 35
Трансляция заседания группы
Комиссия Николаевского городского совета по вопросам ЖКХ
Трансляция депутатской комиссии
Заседание рабочей группы по индивидуальному отоплению
Трансляция заседания
Политическое ток-шоу «Битва за місто»
Трансляция
Заседание комиссии Николаевского городского совета по гуманитарным вопросам
Трансляция депутатской комиссии
Заседание комиссии Николаевского городского совета по земельным вопросам
Трансляция депутатской комиссии
Реклама
БЛОГИ
ЗеІмпотенти
Станислав Мартиросов
Жду действий от нардепа Пасечного
Олег Мудрак
Статьи
FOTA — обновления «по воздуху»
Автомобили становятся сложнее и интерактивнее, число сетевых служб в них растет,
Реклама
Конспирология и коронавирус: почему люди верят в теории заговора
Теории заговора вокруг вакцинации появились еще в 1798 году — вскоре после того,
Александра Калиниченко, hromadske
Нові-старі міністри: хто вони та чи мають "скелети у шафах"?
YouControl
Светлана Федорова: Статистику по смертям от ковида можно смело умножать на шесть!
Медик рассказала о том, что именно нужно делать и как выживают инфекционные боль
Комментарии.UA
Визит представителей Министерства здравоохранения в инфекционную больницу
13:23, 11 Ноября, 2021
https://youtu.be/pIlKWGn-XDc
13:23, 11 Ноября, 2021
Реклама
важные новости
/ 11 ноября, 2021
неожиданно
Сессию облсовета перенесли из-за приезда в Николаевскую область комиссии МОЗ для проверки «ковидных» больниц
Сегодня 12:36
пандемия
«Люди на грани уже», — Снигиревская больница больше месяца не получает «ковидных» выплат НСЗУ
Юлия Ткач
Сегодня 11:00
статистика
В Украине почти 25 тысяч новых COVID-случаев и 652 смерти
Юлия Ткач
Сегодня 08:47
о-оптимизация
За 8 заседаний рабочая группа по новой структуре мэрии Николаева так и не смогла определиться с проектом
Юлия Ткач
Вчера 18:00
На пике
На Николаевщине четыре «ковид»-больницы второй волны полностью загружены пациентами
Вчера 14:51
НИКВЕСТИ
HD
Визит мониторинговой группы МОЗ в областную «инфекционку»
Рабочая группа по оптимизации структуры мэрии Николаева
Бюджетная комиссия Николаевского горсовета
Заседание комиссии по законности и гласности Николаевского горсовета
Рабочая группа по отселению владельцев квартир по Заводской, 35
Комиссия Николаевского городского совета по вопросам ЖКХ
Заседание рабочей группы по индивидуальному отоплению
Политическое ток-шоу «Битва за місто»
Заседание комиссии Николаевского городского совета по гуманитарным вопросам
Заседание комиссии Николаевского городского совета по земельным вопросам
БЛОГИ
ЗеІмпотенти
Станислав Мартиросов
Жду действий от нардепа Пасечного
Олег Мудрак
Статьи
FOTA — обновления «по воздуху»
Автомобили становятся сложнее и интерактивнее, число сетевых служб в них растет,
Реклама
Конспирология и коронавирус: почему люди верят в теории заговора
Теории заговора вокруг вакцинации появились еще в 1798 году — вскоре после того,
Александра Калиниченко, hromadske
Нові-старі міністри: хто вони та чи мають "скелети у шафах"?
YouControl
Светлана Федорова: Статистику по смертям от ковида можно смело умножать на шесть!
Медик рассказала о том, что именно нужно делать и как выживают инфекционные боль
Комментарии.UA