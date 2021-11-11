Директор государственного порта «Стивидорная компания «Ольвия» Руслан Олейник написал заявление об увольнении по собственному желанию с досрочным прекращением контракта.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, опубликовав копию заявления на имя министра инфраструктуры Александра Кубракова.

— 8 лет. Спасибо всем, кто поверил и доверил. За плечами колоссальный опыт, множество новых знакомств, а главное — лучший проект концессии, — написал Руслан Олейник.

Как известно, в апреле 2019 года Кабинет министров согласовал кандидатуру Руслана Олейника на должность директора ГП «Стивидорная компания «Ольвия» в Николаеве.

В августе 2016 года Комиссия Министерства инфраструктуры по проведению конкурсного отбора руководителей государственных предприятий выбрала кандидатуру Руслана Олейника на замещение вакантной должности директора ГП «Специализированный морской порт (СМП) «Октябрьск».

Приказом Мининфраструктуры №89-О от 29 июня 2016 года Руслан Олейник был назначен исполняющим обязанности директора ГП «СМП «Октябрьск» на период «до принятия соответствующего решения уполномоченным органом управления и об освобождении от исполнения обязанностей директора ГП «СМП «Октябрьск» Лагуткина Константина».

ГП «СК «Ольвия» и ГП «Херсонский морской торговый порт» стали площадками реализации пилотных проектов концессии в портовой отрасли.

Напомним, 20 августа 2020 года порт «Ольвия» официально передали в концессию катарской фирме QTerminals сроком на 35 лет.

Победителем конкурса на концессию «Ольвии» стала компания из Катара — QTerminals. Министр инфраструктуры на то время Владислав Криклий заявлял, что QTerminals инвестирует в инфраструктуру Николаева 80 миллионов гривен.