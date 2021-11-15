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Олег Скрипка & Лесь Подервянский - Казка про рєпку або Хулі не ясно?
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Земельная комиссия Николаевского городского совета
15:17, 15 Ноября, 2021
Земельная комиссия Николаевского городского совета
15:17, 15 Ноября, 2021
Важные новости на НикВести
мнение
Чиновник Заводской администрации обвинил николаевцев в образовании стихийных свалок
Сегодня 14:15
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В Украине больше 10 тысяч случаев коронавируса за сутки: Николаевщина в топе по заражениям
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Не промахнись: в Николаеве для горожан сняли видео-памятку о том, как нужно выбрасывать мусор
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Бюджетная комиссия Николаевского горсовета
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Заседание комиссии по законности и гласности Николаевского горсовета
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Рабочая группа по отселению владельцев квартир по Заводской, 35
Трансляция заседания группы
Комиссия Николаевского городского совета по вопросам ЖКХ
Трансляция депутатской комиссии
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Автомобили становятся сложнее и интерактивнее, число сетевых служб в них растет,
Реклама
Земельная комиссия Николаевского городского совета
15:17, 15 Ноября, 2021
Земельная комиссия Николаевского городского совета
15:17, 15 Ноября, 2021
Реклама
важные новости
/ 15 ноября, 2021
мнение
Чиновник Заводской администрации обвинил николаевцев в образовании стихийных свалок
Сегодня 14:15
статистика
В Украине больше 10 тысяч случаев коронавируса за сутки: Николаевщина в топе по заражениям
Сегодня 08:36
о наболевшем
Не промахнись: в Николаеве для горожан сняли видео-памятку о том, как нужно выбрасывать мусор
Катерина Булаш
Вчера 18:00
Позитивная динамика
За сутки в Николаевской области выздоровевших от COVID-19 больше, чем заболевших
Вчера 13:00
Без тепла
Николаевская ТЭЦ на сутки отключила отопление в центре города из-за ремонтных работ
Вчера 09:44
НИКВЕСТИ
HD
Земельная комиссия Николаевского городского совета
Комиссия по переводу Николаева на альтернативное отопление
Визит мониторинговой группы МОЗ в областную «инфекционку»
Рабочая группа по оптимизации структуры мэрии Николаева
Бюджетная комиссия Николаевского горсовета
Заседание комиссии по законности и гласности Николаевского горсовета
Рабочая группа по отселению владельцев квартир по Заводской, 35
Комиссия Николаевского городского совета по вопросам ЖКХ
Заседание рабочей группы по индивидуальному отоплению
Политическое ток-шоу «Битва за місто»
БЛОГИ
"Вчасні" перевірки, самогубство місцевого самоврядування, "блогери" із ЦРУ та Порошенко звідусіль
Станислав Мартиросов
Статьи
Между Барселоной и Очаковом: как айтишник стал виноделом. История Beykysh Winery
Екатерина Задорожная, Экономическая правда
Палац кума Путіна. Як Медведчук під санкціями реконструює родинний маєток під Києвом
Максим Савчук, Радіо Свобода
Разъединенное королевство: почему регионы Великобритании хотят отделиться и может ли это стать реальностью
Brexit изрядно подогрел дискуссию о стремлениях к независимости регионов Великоб
Елена Куренкова, hromadske
FOTA — обновления «по воздуху»
Автомобили становятся сложнее и интерактивнее, число сетевых служб в них растет,
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