Один из этапов проекта модернизации сетей теплоснабжения, который Николаевский городской совет реализует совместно с Северной экологической финансовой корпорацией (НЕФКО), выходит на финишную прямую – установлено 22 индивидуальных тепловых пункта в зданиях, расположенных в 127 микрорайоне и военном городке.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевского городского совета.

Сообщается, что вице-мэр Николаева Дмитрий Лазарев, директор Департамента энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий Владимир Алексеев и сотрудники департамента энергетики проинспектировали ход выполнения одного из этапов проекта – установку индивидуальных тепловых пунктов в детском саду и многоквартирных домах, а также посетили котельную.

Руководитель департамента отметил важность данного проекта для жителей микрорайона и рассказал, что на сегодняшний день значительный объем работ по реконструкции котельной уже выполнен.

— Проект модернизации системы централизованного теплоснабжения очень актуален для города. Его реализация снизит потребление энергоресурсов для отопления многоэтажных домов, что позволит сэкономить средства для жителей микрорайона (около 20%), а еще – уменьшить выбросы парниковых газов. В настоящее время уже сделано много работ: выполнено опломбирование счетчиков ИТР тепловых сетей от сетей «Николаевской ТЭЦ» и начато теплоснабжение указанных домов, – рассказал Владимир Алексеев.

Вице-мэр Дмитрий Лазарев подчеркнул, что благодаря установке ИТР у жильцов домов система станет более устойчивой и управляемой, что даст возможность дальнейшего внедрения энергосберегающих мероприятий.

Как рассказали жители домов, где уже работают ИТР, в квартирах значительно потеплело, а заведующая детским садом «Пчелка» отметила, что в этом году отопление работает очень хорошо, в садике потеплело и теперь родители не будут переживать за холод в помещениях, ведь заведение уже обогревает 2 индивидуальные тепловые пункты.

Указывается, что НЕФКО – Северная экологическая финансовая корпорация (Nordic Environment Finance Corporation – NEFCO), которая была создана в 1990 году пятью странами Северной Европы: Данией, Исландией, Норвегией, Финляндией и Швецией. Корпорация оказывает финансовую поддержку разным экологически важным проектам, главным образом в странах Центральной и Восточной Европы.

Что касается реализации проекта департаментом, то речь идет о привлечении финансирования на реконструкцию котельной, расположенной в районе Херсонского шоссе, замену тепловых сетей и установке индивидуальных тепловых пунктов.

По словам Дмитрия Лазарева, реализация проекта направлена на:

уменьшение потребления тепловой энергии на 5971 МВт час в год.

уменьшение выбросов парниковых газов, в частности, углекислого газа на 2457 т/год 54%.

улучшение условий проживания жителей многоквартирных домов микрорайона 127.

Благодаря сотрудничеству с НЕФКО, городскому совету удалось привлечь 300 тысяч евро инвестиционных средств.

Ранее Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что Николаев поучаствует в грантовой программе Северной экологической финансовой корпорации (НЕФКО) по энергомодернизации домов на 300 тысяч евро.