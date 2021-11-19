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Jazz City - I Am Here (Bossa Jazz Mix)
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Брифинг Николаевской ОГА о результатах туристического сезона 2021
11:36, 19 Ноября, 2021
Брифинг Николаевской ОГА о результатах туристического сезона 2021
11:36, 19 Ноября, 2021
Важные новости на НикВести
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«Мы уже сделали много работы и обменялись письмами», — Николаевская ОГА объявила торги на визуализацию туалетов, кафе и сувенирных лавок в Актово и Ольвии
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Сегодня 11:20
статистика
В Украине за сутки 20 тысяч новых случаев COVID-19 и 725 смертей
Сегодня 08:37
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«С большой вероятностью мы прошли пик», — Ким о ситуации с COVID-19 на Николаевщине
Вчера 18:55
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Николаевская ОГА потратила на флаг-гигант деньги, которые город и область давали на реконструкцию сквера
Юлия Ткач
Вчера 16:35
НИКВЕСТИ
HD
NEW
Брифинг Николаевской ОГА о результатах туристического сезона 2021
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"БИТВА ЗА МІСТО"
Выпуск №9
Заседание комиссии по законности и гласности Николаевского горсовета
Трансляция
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Земельная комиссия Николаевского городского совета
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Комиссия по переводу Николаева на альтернативное отопление
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Визит мониторинговой группы МОЗ в областную «инфекционку»
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Пресслужба партії «Слуга народу»
Олена Шуляк: «Слуга Народу» стане соціальним ліфтом для активних громадян
Партію «Слуга Народу» очолила Олена Шуляк. Ми спитали її, як зміниться політсила
Пресслужба партії «Слуга народу»
Между Барселоной и Очаковом: как айтишник стал виноделом. История Beykysh Winery
Екатерина Задорожная, Экономическая правда
Брифинг Николаевской ОГА о результатах туристического сезона 2021
11:36, 19 Ноября, 2021
Брифинг Николаевской ОГА о результатах туристического сезона 2021
11:36, 19 Ноября, 2021
Реклама
важные новости
/ 19 ноября, 2021
планы
«Мы уже сделали много работы и обменялись письмами», — Николаевская ОГА объявила торги на визуализацию туалетов, кафе и сувенирных лавок в Актово и Ольвии
Сегодня 13:35
мнение
«Слуга народа» Порхун считает, что нужно разобраться с «недостроями» на Николаевщине, прежде чем давать деньги на новые проекты
Юлия Ткач
Сегодня 11:20
статистика
В Украине за сутки 20 тысяч новых случаев COVID-19 и 725 смертей
Сегодня 08:37
сдвинулось
«С большой вероятностью мы прошли пик», — Ким о ситуации с COVID-19 на Николаевщине
Вчера 18:55
Денег нет
Николаевская ОГА потратила на флаг-гигант деньги, которые город и область давали на реконструкцию сквера
Юлия Ткач
Вчера 16:35
НИКВЕСТИ
HD
Брифинг Николаевской ОГА о результатах туристического сезона 2021
"БИТВА ЗА МІСТО"
Заседание комиссии по законности и гласности Николаевского горсовета
Комиссия Николаевского горсовета по вопросам ЖКХ
Земельная комиссия Николаевского городского совета
Комиссия по переводу Николаева на альтернативное отопление
Визит мониторинговой группы МОЗ в областную «инфекционку»
Рабочая группа по оптимизации структуры мэрии Николаева
Бюджетная комиссия Николаевского горсовета
Заседание комиссии по законности и гласности Николаевского горсовета
БЛОГИ
"Вчасні" перевірки, самогубство місцевого самоврядування, "блогери" із ЦРУ та Порошенко звідусіль
Станислав Мартиросов
Статьи
Арсен Аваков: Не верю во второй срок Зеленского
Арсен Аваков – один из опытнейших политиков Украины, настоящий политический тяже
Роман Кравец, Украинская правда
«Змінити повсякденне життя Миколаєва на краще — реально». Інтерв’ю з Тетяною Домбровською
Інтерв’ю з головою фракції «Слуга Народу» у Миколаївській міській раді Тетяною Д
Пресслужба партії «Слуга народу»
Олена Шуляк: «Слуга Народу» стане соціальним ліфтом для активних громадян
Партію «Слуга Народу» очолила Олена Шуляк. Ми спитали її, як зміниться політсила
Пресслужба партії «Слуга народу»
Между Барселоной и Очаковом: как айтишник стал виноделом. История Beykysh Winery
Екатерина Задорожная, Экономическая правда