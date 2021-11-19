Бывший глава ГУР Министерства обороны Василий Бурба заявил, что 23 июля 2020 года получил от делегированного президентом главы ОП Андрея Ермака указание о переносе финального этапа операции по задержанию боевиков ПИК Вагнера.
Об этом он сказал в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера», пишет Новое время.
— Нам сообщили, что с нами будет разговаривать глава Офиса (президента Андрей Ермак, — прим.). Мы провели разговор, нас было трое: я, первый заместитель (главы СБУ, — прим.) Руслан Баранецкий и глава Офиса. Произошел плановый доклад об изменениях обстановки и о следующем этапе (операции по задержанию «вагнеровцев», — прим.)… В связи с тем, что он был делегирован президентом, я получил указание о переносе финального этапа. Я получил ответ, что это указание президента. Человек, который был делегирован и перед этим присутствовал, сообщил, что это команда президента, — рассказал Василий Бурба.
По словам экс-главы ГУР, письменного указания не было, но глава Офиса президента «был в материале и слышал доклады» о ходе операции.
Василий Бурба также рассказал, что после провала операции, за несколько дней до его увольнения, Владимир Зеленский одобрил подачу рапорта о всех причастных из ГУР, СБУ и других органов, а также тех, «кто находился в кабинете». Вечером 4 августа, по словам Василия Бурбы, он был готов докладывать, а утром на следующий день попросился к президенту, но узнал, что скоро выйдет указ о его увольнении. Василий Бурба был уволен 5 августа 2020 года.
На вопрос ведущего о том, что случилось с его сотрудниками, которые знали об операции, экс-глава ГУР заявил: «Их всех уволили с должностей и из рядов ВСУ, забрали документы прикрытия».
В Офисе президента пока не прокомментировали эти утверждения.
Напомним, международная группа журналистов-расследователей Bellingcat 17 ноября опубликовала расследование о спецоперации по задержанию боевиков российской частной военной компании Вагнера, где анализирует обстоятельства и причины её срыва. В частности, в материале говорится о том, что руководитель ОП Андрей Ермак предлагал отсрочить спецоперацию на неделю в связи с достижением договоренностей о прекращении огня на востоке Украины.
В Офисе Президента Украины заявили, что задержание в прошлом году в Беларуси боевиков ЧВК Вагнера произошло вследствие усиленного контрразведывательного режима накануне президентских выборов в республике.
Руководитель ОП Андрей Ермак хоть и был привлечен к переговорам о прекращении огня на востоке Украины, однако не отвечает за работу разведки и не руководит какими-либо оперативными процессами, заявил его советник Михаил Подоляк.
Журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев назвал сокрытие украинскими властями информации о «вагнергейте» политическим преступлением, не имеющим оправдания.
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"Вчасні" перевірки, самогубство місцевого самоврядування, "блогери" із ЦРУ та Порошенко звідусільСтанислав Мартиросов
Бывший глава ГУР Министерства обороны Василий Бурба заявил, что 23 июля 2020 года получил от делегированного президентом главы ОП Андрея Ермака указание о переносе финального этапа операции по задержанию боевиков ПИК Вагнера.
Об этом он сказал в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера», пишет Новое время.
— Нам сообщили, что с нами будет разговаривать глава Офиса (президента Андрей Ермак, — прим.). Мы провели разговор, нас было трое: я, первый заместитель (главы СБУ, — прим.) Руслан Баранецкий и глава Офиса. Произошел плановый доклад об изменениях обстановки и о следующем этапе (операции по задержанию «вагнеровцев», — прим.)… В связи с тем, что он был делегирован президентом, я получил указание о переносе финального этапа. Я получил ответ, что это указание президента. Человек, который был делегирован и перед этим присутствовал, сообщил, что это команда президента, — рассказал Василий Бурба.
По словам экс-главы ГУР, письменного указания не было, но глава Офиса президента «был в материале и слышал доклады» о ходе операции.
Василий Бурба также рассказал, что после провала операции, за несколько дней до его увольнения, Владимир Зеленский одобрил подачу рапорта о всех причастных из ГУР, СБУ и других органов, а также тех, «кто находился в кабинете». Вечером 4 августа, по словам Василия Бурбы, он был готов докладывать, а утром на следующий день попросился к президенту, но узнал, что скоро выйдет указ о его увольнении. Василий Бурба был уволен 5 августа 2020 года.
На вопрос ведущего о том, что случилось с его сотрудниками, которые знали об операции, экс-глава ГУР заявил: «Их всех уволили с должностей и из рядов ВСУ, забрали документы прикрытия».
В Офисе президента пока не прокомментировали эти утверждения.
Напомним, международная группа журналистов-расследователей Bellingcat 17 ноября опубликовала расследование о спецоперации по задержанию боевиков российской частной военной компании Вагнера, где анализирует обстоятельства и причины её срыва. В частности, в материале говорится о том, что руководитель ОП Андрей Ермак предлагал отсрочить спецоперацию на неделю в связи с достижением договоренностей о прекращении огня на востоке Украины.
В Офисе Президента Украины заявили, что задержание в прошлом году в Беларуси боевиков ЧВК Вагнера произошло вследствие усиленного контрразведывательного режима накануне президентских выборов в республике.
Руководитель ОП Андрей Ермак хоть и был привлечен к переговорам о прекращении огня на востоке Украины, однако не отвечает за работу разведки и не руководит какими-либо оперативными процессами, заявил его советник Михаил Подоляк.
Журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев назвал сокрытие украинскими властями информации о «вагнергейте» политическим преступлением, не имеющим оправдания.