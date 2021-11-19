Бывший глава ГУР Министерства обороны Василий Бурба заявил, что 23 июля 2020 года получил от делегированного президентом главы ОП Андрея Ермака указание о переносе финального этапа операции по задержанию боевиков ПИК Вагнера.

Об этом он сказал в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера», пишет Новое время.

— Нам сообщили, что с нами будет разговаривать глава Офиса (президента Андрей Ермак, — прим.). Мы провели разговор, нас было трое: я, первый заместитель (главы СБУ, — прим.) Руслан Баранецкий и глава Офиса. Произошел плановый доклад об изменениях обстановки и о следующем этапе (операции по задержанию «вагнеровцев», — прим.)… В связи с тем, что он был делегирован президентом, я получил указание о переносе финального этапа. Я получил ответ, что это указание президента. Человек, который был делегирован и перед этим присутствовал, сообщил, что это команда президента, — рассказал Василий Бурба.

По словам экс-главы ГУР, письменного указания не было, но глава Офиса президента «был в материале и слышал доклады» о ходе операции.

Василий Бурба также рассказал, что после провала операции, за несколько дней до его увольнения, Владимир Зеленский одобрил подачу рапорта о всех причастных из ГУР, СБУ и других органов, а также тех, «кто находился в кабинете». Вечером 4 августа, по словам Василия Бурбы, он был готов докладывать, а утром на следующий день попросился к президенту, но узнал, что скоро выйдет указ о его увольнении. Василий Бурба был уволен 5 августа 2020 года.

На вопрос ведущего о том, что случилось с его сотрудниками, которые знали об операции, экс-глава ГУР заявил: «Их всех уволили с должностей и из рядов ВСУ, забрали документы прикрытия».

В Офисе президента пока не прокомментировали эти утверждения.

Напомним, международная группа журналистов-расследователей Bellingcat 17 ноября опубликовала расследование о спецоперации по задержанию боевиков российской частной военной компании Вагнера, где анализирует обстоятельства и причины её срыва. В частности, в материале говорится о том, что руководитель ОП Андрей Ермак предлагал отсрочить спецоперацию на неделю в связи с достижением договоренностей о прекращении огня на востоке Украины.

В Офисе Президента Украины заявили, что задержание в прошлом году в Беларуси боевиков ЧВК Вагнера произошло вследствие усиленного контрразведывательного режима накануне президентских выборов в республике.

Руководитель ОП Андрей Ермак хоть и был привлечен к переговорам о прекращении огня на востоке Украины, однако не отвечает за работу разведки и не руководит какими-либо оперативными процессами, заявил его советник Михаил Подоляк.

Журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев назвал сокрытие украинскими властями информации о «вагнергейте» политическим преступлением, не имеющим оправдания.