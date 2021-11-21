В управлении туризма и курортов Николаевской облгосадминистрации заявили, что способствуют решению проблемы размывания берега в Коблево тем, что постоянно обращают на нее внимание.

Об этом сказала начальница управления Татьяна Волынец на пресс-конференции в пятницу, 19 ноября, пишут НикВести.

Она отметила, что управление сделало презентации, с которыми глава Николаевской облгосадминистрации был в Киеве, доказывая необходимость реализации проекта берегоукрепления в Коблево.

Татьяна Волынец

— По берегоукреплению мы сами своим управлением сделали все презентации, которые только возможно. И глава облгосадминистрации был с этими презентациями и у президента, и в Кабинете Министров, профильных министерствах. Есть такие проекты, которые можно только на уровне государства (реализовать, — прим.). Потому что столько уже лет прошло, и мы видим, как в Коблево «съедается» берег. В этом году нам природа просто показала, что может быть, когда идут дожди. Насколько все коммуникации не справляются с водой. И именно 8 пансионатов, возле которых эта беда творилась, они объединились и просили, чтобы им помогли, они готовы участвовать финансово, исправить эту ситуацию. Мы как управление можем максимально способствовать и максимально обращать внимание. У нас нет других рычагов, чтобы это исправить. Туризм — это бизнес. Мы постоянно с ними вместе. Мы, как промоутеры, на всех мероприятиях говорим об этом и пишем, — сказала Татьяна Волынец.

Напомним, ранее глава Николаевской ОГА Виталий Ким заявил, что проект по берегоукреплению в Коблево уже разработан и подан на государственное финансирование.

В Коблевской громаде одной из причин размывания песчаных пляжей Коблевской ОТГ называют подъем уровня воды в Черном море. Также там отмечают, что в сокращении и исчезновении берегов может быть виновна многолетняя застройка береговой зоны.