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VA - Milchbar Seaside Season 2 Compiled By Blank And Jones
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Комиссия Николаевского городского совета по вопросам ЖКХ
14:15, 23 Ноября, 2021
Комиссия Николаевского городского совета по вопросам ЖКХ
14:15, 23 Ноября, 2021
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Пресслужба партії «Слуга народу»
Комиссия Николаевского городского совета по вопросам ЖКХ
14:15, 23 Ноября, 2021
Комиссия Николаевского городского совета по вопросам ЖКХ
14:15, 23 Ноября, 2021
Реклама
важные новости
/ 23 ноября, 2021
конфликт
Больница в Варваровке может остаться без финансирования — глава Веснянской громады поставил ультиматум
Сегодня 12:00
проблема
«Госгеокадастр — это отдельное государство», — депутат Мосин о скандалах вокруг ведомства
Юлия Ткач
Сегодня 09:30
просьба
Новый директор аэропорта «Николаев» просит из бюджета области ₴25 млн на решение «точечных» проблем предприятия
Вчера 20:10
Мнение
«Врач — это самый честный политик», — Федорова объяснила, почему медицину и депутатство можно совместить
Вчера 17:00
как оказалось
Спустя год аэропорт «Николаев» так и не принял бесплатной спецтехники на ₴50 млн – часть отдали другим аэропортам
Юлия Бойченко
Вчера 14:17
НИКВЕСТИ
HD
Комиссия Николаевского городского совета по вопросам ЖКХ
Земельная комиссия Николаевского городского совета
Брифинг Николаевской ОГА о результатах туристического сезона 2021
"БИТВА ЗА МІСТО"
Заседание комиссии по законности и гласности Николаевского горсовета
Комиссия Николаевского горсовета по вопросам ЖКХ
Земельная комиссия Николаевского городского совета
Комиссия по переводу Николаева на альтернативное отопление
Визит мониторинговой группы МОЗ в областную «инфекционку»
Рабочая группа по оптимизации структуры мэрии Николаева
БЛОГИ
Чи отримає Віталій Кім 6 років в'язниці?
Станислав Мартиросов
Статьи
День достоинства и свободы. Дата, которая дважды изменила ход истории Украины
21 ноября украинцы отмечают знаковый государственный праздник — День достоинства
Инна Брек, РБК-Украина
Арсен Аваков: Не верю во второй срок Зеленского
Арсен Аваков – один из опытнейших политиков Украины, настоящий политический тяже
Роман Кравец, Украинская правда
«Змінити повсякденне життя Миколаєва на краще — реально». Інтерв’ю з Тетяною Домбровською
Інтерв’ю з головою фракції «Слуга Народу» у Миколаївській міській раді Тетяною Д
Пресслужба партії «Слуга народу»
Олена Шуляк: «Слуга Народу» стане соціальним ліфтом для активних громадян
Партію «Слуга Народу» очолила Олена Шуляк. Ми спитали її, як зміниться політсила
Пресслужба партії «Слуга народу»