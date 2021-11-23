Первый заместитель Николаевского городского головы Виталий Луков заявил, что на следующей неделе выйдет к депутатам с информацией по бюджету города на 2022 год, чтобы они успели детально ознакомиться и внести свои изменения. Ранее с таким требованием выступила глава фракции партии «Слуга народа» в Николаевском горсовете Татьяна Домбровская.

Об этом он рассказал в комментарии «Преступности.НЕТ».

Первый вице-мэр сообщил, что депутаты официально с инициативой заслушать в сессионном зале информацию о подготовке бюджета на него не выходили. При этом, Виталий Луков отметил, что какие-то разговоры относительно предстоящего утверждения бюджета на следующий год в коридорах мэрии или в личных встречах с депутатами все равно «проскакивают».

— Да, пока мы депутатам не предоставили информации по бюджету на следующий год, есть такая проблема, но у нас еще есть время до 20 декабря все обсудить. Основные показатели у нас готовы. Мы общались с мэром онлайн, в виду того, что он сейчас на больничном, и он поставил четкую задачу, чтобы процесс обсуждения бюджета был прозрачным и публичным. Чтобы информация была доступна для всех, и депутатов, и наших горожан. Думаю, на следующей неделе мы выйдем к депутатам с соответствующей информацией. Потом это все пойдет на комиссии. Еще раз повторюсь, что у нас одна цель — сделать все публично и прозрачно, — заверил Виталий Луков.

На уточняющий вопрос, намерены ли в этом году утвердить сразу весь бюджет на 2022 год или поступят как в прошлом году, когда депутаты до Нового года согласовали лишь общие цифры, а спустя 2-3 месяца начали утверждать пообъектную роспись бюджета и конкретные направления, которые будут финансироваться из горбюджета, первый вице-мэр отметил, что все будет зависеть от слаженности работы между депутатским корпусом и главными распорядителями бюджетных средств.

— Очень хорошо, что в прошлом году Александр Сенкевич, в прямом смысле слова, не подсунул депутатам готовый проект и не настоял на том, чтобы его утвердили. Была утверждена одна часть бюджета и мэр дал депутатам время — месяц-два, чтобы депутаты освоились, поняли специфику, обсудили все на комиссиях, пришли к консенсусу и слажено утвердили основные направления. В этот раз все тоже будет зависеть от депутатов, — отметил Виталий Луков.

Также Виталий Луков добавил, что задержки с представлением проекта бюджета на 2022 год связаны с изменением структуры исполнительных органов, ротацией глав районных администраций и другими вопросами, по которым сейчас продолжается работа.

Ранее сообщалось, что глава фракции «Слуга Народа» в Николаевском городском совете Татьяна Домбровская возмущена, что за полтора месяца до конца 2021 года депутатам до сих пор не презентовали проект бюджета Николаева на следующий год. Поэтому она потребовала от Лукова организовать соответствующий доклад для депутатов.