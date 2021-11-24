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Van - Spring fantasies
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Рабочая группа по оптимизации структуры мэрии Николаева
14:24, 24 Ноября, 2021
Рабочая группа по оптимизации структуры мэрии Николаева
14:24, 24 Ноября, 2021
Важные новости на НикВести
мнение
Фроленко уверен, что, готовясь к следующим выборам, «слуги народа» будут ущемлять оппозицию в Николаевской области
Сегодня 13:15
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Депутаты облсовета перераспределили бюджет Николаевщины, выделив ₴4 млн больницам на борьбу с COVID-19
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Пресслужба партії «Слуга народу»
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Пресслужба партії «Слуга народу»
Рабочая группа по оптимизации структуры мэрии Николаева
14:24, 24 Ноября, 2021
Рабочая группа по оптимизации структуры мэрии Николаева
14:24, 24 Ноября, 2021
Реклама
важные новости
/ 24 ноября, 2021
мнение
Фроленко уверен, что, готовясь к следующим выборам, «слуги народа» будут ущемлять оппозицию в Николаевской области
Сегодня 13:15
помощь
Депутаты облсовета перераспределили бюджет Николаевщины, выделив ₴4 млн больницам на борьбу с COVID-19
Сегодня 12:20
потребности
Чтоб отказаться от частных возчиков мусора, Николаеву нужно 24 новых коммунальных мусоровоза
Юлия Бойченко
Сегодня 10:22
Большое проектирование
«Буду искать, где нужно», — губернатор Николаевщины Ким о недостающих ₴20 млн на проекты реконструкции двух областных больниц
Юлия Ткач
Вчера 18:20
«Проверка»
«Антиваксеры» искали кабинеты вакцинации от COVID-19 в детском «ковидном» госпитале в Николаеве
Катерина Булаш
Вчера 16:05
НИКВЕСТИ
HD
Рабочая группа по оптимизации структуры мэрии Николаева
Комиссия Николаевского городского совета по вопросам ЖКХ
Земельная комиссия Николаевского городского совета
Брифинг Николаевской ОГА о результатах туристического сезона 2021
"БИТВА ЗА МІСТО"
Заседание комиссии по законности и гласности Николаевского горсовета
Комиссия Николаевского горсовета по вопросам ЖКХ
Земельная комиссия Николаевского городского совета
Комиссия по переводу Николаева на альтернативное отопление
Визит мониторинговой группы МОЗ в областную «инфекционку»
БЛОГИ
Чи отримає Віталій Кім 6 років в'язниці?
Станислав Мартиросов
Статьи
День достоинства и свободы. Дата, которая дважды изменила ход истории Украины
21 ноября украинцы отмечают знаковый государственный праздник — День достоинства
Инна Брек, РБК-Украина
Арсен Аваков: Не верю во второй срок Зеленского
Арсен Аваков – один из опытнейших политиков Украины, настоящий политический тяже
Роман Кравец, Украинская правда
«Змінити повсякденне життя Миколаєва на краще — реально». Інтерв’ю з Тетяною Домбровською
Інтерв’ю з головою фракції «Слуга Народу» у Миколаївській міській раді Тетяною Д
Пресслужба партії «Слуга народу»
Олена Шуляк: «Слуга Народу» стане соціальним ліфтом для активних громадян
Партію «Слуга Народу» очолила Олена Шуляк. Ми спитали її, як зміниться політсила
Пресслужба партії «Слуга народу»