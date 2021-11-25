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Земельная комиссия Николаевского городского совета
15:26, 25 Ноября, 2021
Трансляция
15:26, 25 Ноября, 2021
Важные новости на НикВести
планы
В бюджете Николаевщины на 2022 год хотят заложить как можно больше средств на проекты ремонта дорог
Сегодня 13:10
позиция
«Слуга народа» Дырдин ответил Креминю, что пока он нардеп, Первомайск не переименуют: «Без референдума этого не будет»
Юлия Бойченко
Сегодня 12:01
статистика
В Украине за сутки почти 17 тысяч новых случаев коронавируса
Сегодня 08:35
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«Николаевгаз» установил новый газорегулирующий пункт возле аттракциона в «Сказке»
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Вчера 17:50
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У губернатора Кима готовы помочь Замазеевой организовывать онлайн-сессии без сбоев и проблем
Вчера 15:00
НИКВЕСТИ
HD
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Земельная комиссия Николаевского городского совета
Трансляция
Рабочая группа по оптимизации структуры мэрии Николаева
Прямая трансляция
Комиссия Николаевского городского совета по вопросам ЖКХ
Трансляция
Земельная комиссия Николаевского городского совета
Трансляция депутатской комиссии
Брифинг Николаевской ОГА о результатах туристического сезона 2021
Трансляция
"БИТВА ЗА МІСТО"
Выпуск №9
Заседание комиссии по законности и гласности Николаевского горсовета
Трансляция
Комиссия Николаевского горсовета по вопросам ЖКХ
Трансляция
Земельная комиссия Николаевского городского совета
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Комиссия по переводу Николаева на альтернативное отопление
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Чи отримає Віталій Кім 6 років в'язниці?
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День достоинства и свободы. Дата, которая дважды изменила ход истории Украины
21 ноября украинцы отмечают знаковый государственный праздник — День достоинства
Инна Брек, РБК-Украина
Арсен Аваков: Не верю во второй срок Зеленского
Арсен Аваков – один из опытнейших политиков Украины, настоящий политический тяже
Роман Кравец, Украинская правда
«Змінити повсякденне життя Миколаєва на краще — реально». Інтерв’ю з Тетяною Домбровською
Інтерв’ю з головою фракції «Слуга Народу» у Миколаївській міській раді Тетяною Д
Пресслужба партії «Слуга народу»
Земельная комиссия Николаевского городского совета
15:26, 25 Ноября, 2021
Трансляция
15:26, 25 Ноября, 2021
Реклама
важные новости
/ 25 ноября, 2021
планы
В бюджете Николаевщины на 2022 год хотят заложить как можно больше средств на проекты ремонта дорог
Сегодня 13:10
позиция
«Слуга народа» Дырдин ответил Креминю, что пока он нардеп, Первомайск не переименуют: «Без референдума этого не будет»
Юлия Бойченко
Сегодня 12:01
статистика
В Украине за сутки почти 17 тысяч новых случаев коронавируса
Сегодня 08:35
"инновации"
«Николаевгаз» установил новый газорегулирующий пункт возле аттракциона в «Сказке»
Катерина Булаш
Вчера 17:50
Взаимовыручка
У губернатора Кима готовы помочь Замазеевой организовывать онлайн-сессии без сбоев и проблем
Вчера 15:00
НИКВЕСТИ
HD
Земельная комиссия Николаевского городского совета
Рабочая группа по оптимизации структуры мэрии Николаева
Комиссия Николаевского городского совета по вопросам ЖКХ
Земельная комиссия Николаевского городского совета
Брифинг Николаевской ОГА о результатах туристического сезона 2021
"БИТВА ЗА МІСТО"
Заседание комиссии по законности и гласности Николаевского горсовета
Комиссия Николаевского горсовета по вопросам ЖКХ
Земельная комиссия Николаевского городского совета
Комиссия по переводу Николаева на альтернативное отопление
БЛОГИ
Чи отримає Віталій Кім 6 років в'язниці?
Станислав Мартиросов
Статьи
Ніч з видом на зорі і каньйон: капсули для сну серед природи
Спати на природі на зручному ортопедичному матраці, захищеному від вітру і дощу
Ірина Пельц, «О, море»
День достоинства и свободы. Дата, которая дважды изменила ход истории Украины
21 ноября украинцы отмечают знаковый государственный праздник — День достоинства
Инна Брек, РБК-Украина
Арсен Аваков: Не верю во второй срок Зеленского
Арсен Аваков – один из опытнейших политиков Украины, настоящий политический тяже
Роман Кравец, Украинская правда
«Змінити повсякденне життя Миколаєва на краще — реально». Інтерв’ю з Тетяною Домбровською
Інтерв’ю з головою фракції «Слуга Народу» у Миколаївській міській раді Тетяною Д
Пресслужба партії «Слуга народу»