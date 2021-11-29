Фото пресс-службы Николаевской ОГА

Предприятие «Интербуд» дополнительно получит еще 6 миллионов 109 тысяч 347 гривен за реконструкцию стадиона «Артания» в Очакове по программе президента «Велике будівництво».

Как пишут НикВести, сообщение о намерениях 26 ноября опубликовал департамент градостроения, архитектуры, капитального строительства и сопровождения инфраструктурных объектов Николаевской ОГА в системе ProZorro.

В сентябре пресс-служба облгосадминистрации писала, что общая стоимость работ составляет около 20 миллионов гривен. Из них 9,6 — средства Государственного фонда регионального развития, больше 6 миллионов — субвенция социально-экономического развития, больше 4 — деньги бюджета Очакова.

Теперь же, как отметили в департаменте, «возникла потребность в закупке дополнительных аналогичных работ или услуг у того же участника».

«В связи с фактическим состоянием конструктивных элементов и зданий объекта возникает необходимость проведения дополнительных строительных работ, не указанных в первоначальном проекте, но ставших из-за непредвиденных обстоятельств необходимыми для реализации проекта», — указывается в обосновании.

Речь идет о таких работах:

разбор существующей трибуны;

демонтаж подпорной стены, фундаментов, металлоконструкций, железобетонных конструкций, ограды, системы водоснабжения;

корчевание пней, планировка территории;

увеличение объемов вывоза строительного мусора и грунта;

дополнительные подпорные стенки и увеличение размеров, ранее предусмотренных проектом;

увеличение объемов работ по устройству дренажной траншеи и траншей для укладки труб в колодцы;

увеличение объемов укладки геотекстильного слоя;

установка футбольных ворот;

увеличение площади покрытия из резиновой крошки ;

увеличение объемов работ по покрытию трубопроводов геотекстилем;

устройство песчаного основания под трубопроводы;

устройство внутренней и наружной гидроизоляции трубопроводов.

«Указанные работы первоначально не были включены в проектно-сметную документацию, но для завершения работ по реконструкции, вводу в эксплуатацию и полноценному функционированию объекта стали необходимыми для выполнения», — добавили в департаменте.

Отмечается, что перечень допработ согласовала проектная организация «Агрофон — Проект», осуществляющая авторский надзор. Их намерены закончить до конца 2021 года.

Ранее сообщалось, что предприятие «Антарес-Буд» получит от облгосадминистрации еще 13 миллионов 932 тысячи гривен за ремонт радиологического отделения в Николаевском областном онкологическом центре, которое также проходит в рамках программы «Велике будівництво».