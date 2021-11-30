Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Крым стал российским «после референдума».
Подобное заявление он сделал в интервью с российским пропагандистом Дмитрием Киселевым.
Телеведущий российского госТВ поинтересовался у нелегитимного главы государства, какая у него позиция по вопросу Крыма.
— Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума, — ответил Александр Лукашенко.
И добавил, что уже успел договориться с Владимиром Путиным о поездке по оккупированному полуострову, которая «начнется с Севастополя».
Помимо вопроса Крыма, Лукашенко заявил о готовности разместить на территории Беларуси ядерное оружие РФ.
— Я предложу Путину вернуть ядерное оружие в Беларусь, — проговорил самоназначенный президент.
Напомним, непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, когда Беларусь признает оккупированный Россией Крым частью РФ.
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КапсуляціяСтанислав Мартиросов
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Крым стал российским «после референдума».
Подобное заявление он сделал в интервью с российским пропагандистом Дмитрием Киселевым.
Телеведущий российского госТВ поинтересовался у нелегитимного главы государства, какая у него позиция по вопросу Крыма.
— Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума, — ответил Александр Лукашенко.
И добавил, что уже успел договориться с Владимиром Путиным о поездке по оккупированному полуострову, которая «начнется с Севастополя».
Помимо вопроса Крыма, Лукашенко заявил о готовности разместить на территории Беларуси ядерное оружие РФ.
— Я предложу Путину вернуть ядерное оружие в Беларусь, — проговорил самоназначенный президент.
Напомним, непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, когда Беларусь признает оккупированный Россией Крым частью РФ.