Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Крым стал российским «после референдума».

Подобное заявление он сделал в интервью с российским пропагандистом Дмитрием Киселевым.

Телеведущий российского госТВ поинтересовался у нелегитимного главы государства, какая у него позиция по вопросу Крыма.

— Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума, — ответил Александр Лукашенко.

И добавил, что уже успел договориться с Владимиром Путиным о поездке по оккупированному полуострову, которая «начнется с Севастополя».

Помимо вопроса Крыма, Лукашенко заявил о готовности разместить на территории Беларуси ядерное оружие РФ.

— Я предложу Путину вернуть ядерное оружие в Беларусь, — проговорил самоназначенный президент.

Напомним, непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, когда Беларусь признает оккупированный Россией Крым частью РФ.