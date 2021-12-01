Нынешнее наращивание военного присутствия России около украинских границ связано с предстоящей встречей лидеров России и США, считает министр обороны Алексей Резников.

В ходе онлайн-встречи между представителями Кабинета министров и бизнеса Резников заявил, что таким образом президент России Владимир Путин пытается усилить свою переговорную позицию, сообщает DW.

— Сегодняшние события связаны скорее с предстоящей встречей президента США Джо Байдена с его российским коллегой Владимиром Путиным. Последний, таким образом, пытается усилить свою переговорную позицию, — объяснил Алексей Резников,

Свое мнение министр основывает на похожей ситуации, которая сложилась весной 2021 года на украинских границах.

Тогда тоже «россияне создавали реальную инфраструктуру вторжения». Впрочем, тогда не было такого волнения со стороны международных партнеров, как сейчас, считает Алексей Резников.

Ранее стало известно, что Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена пытается отговорить президента России Владимира Путина от нападения на Украину. В частности, Белый дом разрабатывает санкции против России за такие действия.