В Белом доме рассказали об итогах переговоров президента США Джо Байдена с российским коллегой Владимиром Путиным.

Как сообщает пресс-служба, во время видеозвонка Джо Байден выразил глубокую обеспокоенность США и их европейских партнеров наращиванием РФ сил возле границ Украины. Американский президент «ясно дал понять, что США и союзники отреагируют решительными экономическими и другими мерами в случае военной эскалации».

Также в Белом доме заявили, что Джо Байден подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и призвал к деэскалации и возвращению к дипломатии. Президенты поручили своим командам продолжать переговоры по этому вопросу, а США «будут делать это в тесном сотрудничестве с союзниками и партнерами».

Джо Байден и Владимир Путин обсудили диалог США и РФ по вопросам стратегической стабильности, кибератаки, а также сотрудничество по таким региональным вопросам, как Иран.

Отметим, что во время видеозвонка Джо Байдена с Владимиром Путиным присутствовал госсекретарь США Энтони Блинкен. При этом российский лидер находился один во время переговоров.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на представителей Белого дома сообщило, что Байден планирует созвониться с лидерами Франции, Италии, Великобритании и Германии и рассказать об итогах переговоров. Также ожидается брифинг советника президента по нацбезопасности Джейка Салливана.

Ранее начальники генеральных штабов вооруженных сил стран НАТО провели виртуальную встречу для обсуждения ситуации, сложившейся в результате военного наращивания России вокруг Украины и более широких последствий таких действий.