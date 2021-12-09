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Комиссия Николаевского областного совета по вопросам образования и спорта
10:10, 09 Декабря, 2021
Комиссия Николаевского областного совета по вопросам образования и спорта
10:10, 09 Декабря, 2021
Важные новости на НикВести
проблема
В берегоукреплении нуждается не только Коблево, но и соседние курорты, — эколог
Юлия Ткач
Сегодня 09:39
рост
В Украине за сутки подтвердили больше 12 тысяч случаев COVID-19
Сегодня 08:35
проектант
Подряд на проект реконструкции областной больницы за ₴19 млн хотят отдать фирме с 2 постоянными работниками и ₴2 тыс. уставного капитала
Юлия Ткач
Вчера 18:19
сдвинулось
В Коблевском сельсовете готовы на сесии утвердить границы парка «Тилигульский»
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Вчера 15:00
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В Николаеве среди желающих торговать новогодними елками будут проводить конкурс
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Вчера 13:00
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Комиссия Николаевского областного совета по вопросам образования и спорта
Трансляция комиссии
Панельная дискуссия «Экология водных ресурсов Николаевщины: состояние, угрозы, решение проблем»
Прямая трансляция
Заседание комиссии Николаевского областного совета по экологии
Прямая трансляция
COVID-19 БИЗНЕС-КЛИНИКА В НИКОЛАЕВЕ: вызовы, результаты и планы на 2022
Круглый стол
Земельная комиссия Николаевского городского совета
Трансляция депутатской комиссии
Бюджетная комиссия горсовет
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Заседание комиссии Николаевского городского совета по гуманитарным вопросам
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Рабочая группа по отселению владельцев квартир по Заводской, 35
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Земельная комиссия Николаевского городского совета
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Рабочая группа по оптимизации структуры мэрии Николаева
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Бюджетная кухня. Часть 2. Доходы
К сожалению, все, что связано с наполнением городского бюджета, мало кого-то «тр
Сергей Кантор, депутат Николаевского городского совета
Бюджетная кухня
«Кухни» бывают разные. В той или иной степени мы их знаем. Есть кухня украинская
Сергей Кантор, депутат Николаевского городского совета
Субвенція зони спостереження та Ташлицька програма – додатковий ресурс для розвитку регіону
Атомна енергогенерувальна компанія «Енергоатом» сплачує збір на соціально-економ
Галина Назарова
Що стоїть за заявами Лукашенка щодо Криму та як реагують на це у Кремлі?
Білоруський правитель Олександр Лукашенко в інтерв'ю російському пропагандисту Д
Віталий Портников, Радіо Свобода
Комиссия Николаевского областного совета по вопросам образования и спорта
10:10, 09 Декабря, 2021
Комиссия Николаевского областного совета по вопросам образования и спорта
10:10, 09 Декабря, 2021
Реклама
важные новости
/ 09 декабря, 2021
проблема
В берегоукреплении нуждается не только Коблево, но и соседние курорты, — эколог
Юлия Ткач
Сегодня 09:39
рост
В Украине за сутки подтвердили больше 12 тысяч случаев COVID-19
Сегодня 08:35
проектант
Подряд на проект реконструкции областной больницы за ₴19 млн хотят отдать фирме с 2 постоянными работниками и ₴2 тыс. уставного капитала
Юлия Ткач
Вчера 18:19
сдвинулось
В Коблевском сельсовете готовы на сесии утвердить границы парка «Тилигульский»
Алена Коханчук
Вчера 15:00
нововведения
В Николаеве среди желающих торговать новогодними елками будут проводить конкурс
Алена Коханчук
Вчера 13:00
НИКВЕСТИ
HD
Комиссия Николаевского областного совета по вопросам образования и спорта
Панельная дискуссия «Экология водных ресурсов Николаевщины: состояние, угрозы, решение проблем»
Заседание комиссии Николаевского областного совета по экологии
COVID-19 БИЗНЕС-КЛИНИКА В НИКОЛАЕВЕ: вызовы, результаты и планы на 2022
Земельная комиссия Николаевского городского совета
Бюджетная комиссия горсовет
Заседание комиссии Николаевского городского совета по гуманитарным вопросам
Рабочая группа по отселению владельцев квартир по Заводской, 35
Земельная комиссия Николаевского городского совета
Рабочая группа по оптимизации структуры мэрии Николаева
БЛОГИ
Запрошуємо на ювілейне нагородження відзнакою «Юрист року Миколаївщини»
Максим Коваль
Про отопление. Обращение
Максим Невенчанный
Як наші кораблі бороздять простори Большого театру
Станислав Мартиросов
Статьи
Бюджетная кухня. Часть 2. Доходы
К сожалению, все, что связано с наполнением городского бюджета, мало кого-то «тр
Сергей Кантор, депутат Николаевского городского совета
Бюджетная кухня
«Кухни» бывают разные. В той или иной степени мы их знаем. Есть кухня украинская
Сергей Кантор, депутат Николаевского городского совета
Субвенція зони спостереження та Ташлицька програма – додатковий ресурс для розвитку регіону
Атомна енергогенерувальна компанія «Енергоатом» сплачує збір на соціально-економ
Галина Назарова
Що стоїть за заявами Лукашенка щодо Криму та як реагують на це у Кремлі?
Білоруський правитель Олександр Лукашенко в інтерв'ю російському пропагандисту Д
Віталий Портников, Радіо Свобода