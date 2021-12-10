Николаевский глиноземный завод за следующие полгода дополнительно инвестирует 23 миллиона гривен в проект «Здоровая нация».

Об этом заявила финансовый директор завода Галина Кравченко во время заседания комиссии по экологии с участием главы Николаевского областного совета Анны Замазеевой.

— Мы запустили масштабный проект «Здоровая нация». Общая сумма инвестиций по нему к маю месяцу составит 23 миллиона гривен. Проект будет включать бесплатное дополнительное питание для пациентов городской больницы с диагнозом Covid-19. Бесплатное питание будут получать и медики, работающие с больными коронавирусом. Помимо этого, часть средств, выделенных на реализацию проекта, будет направлена на решение текущих проблем медицинских учреждений города, – отметила Галина Кравченко.

Она также указала, что часть этих средств пойдет на доплаты врачам Николаевской городской больницы, работающим с пациентами больными Covid-19, в размере 30% от заработной платы и отдельным категориям медперсонала.

Указывается, что в разгар пандемии НГЗ построил на базе Николаевской городской больницы сверхсовременный антиковидный госпиталь, стоимостью 155 миллионов гривен. Это уникальный проект, не имеющий аналогов в Украине. Оснащенный современным оборудованием, с момента открытия госпиталь принял уже более 1500 пациентов. Сейчас он передан на баланс города, но администрация завода продолжает заботиться о проблемах медицинских учреждений города и госпиталя в частности.

Напомним, что НГЗ приобрел и установил в городской больнице 2 газификатора на 5 и 3 тонны, благодаря которым пациенты учреждения будут обеспечены кислородом. Завод также организовал дополнительное питание для персонала и пациентов больницы и приобрел для госпиталя за неделю медикаменты на сумму 2 миллиона гривен. Кроме того, медицинские учреждения города систематически получают помощь от завода в виде расходных материалов и медицинских препаратов, необходимых для борьбы с Covid-19.

Ранее глава Николаевского областного совета Анна Замазеева заверила президента НГЗ Штефана Цохлинга, что власти надеются на поддержку области со стороны завода, и отметила социальную ответственность предприятия.