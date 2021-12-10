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Комиссия Николаевского облсовета по вопросам АПК
14:36, 10 Декабря, 2021
Комиссия Николаевского облсовета по вопросам АПК
14:36, 10 Декабря, 2021
Важные новости на НикВести
деньги
В 2021 году Николаевская область получила в 10 раз меньше инфраструктурной субвенции, чем Херсонская
Юлия Ткач
Сегодня 14:48
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К концу года Департамент энергетики не успел освоить больше ₴60 млн из бюджета Николаева
Юлия Бойченко
Сегодня 11:56
итоги
Бюджет Николаева-2021: капитальные расходы выполнены меньше, чем на 35%
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Сегодня 08:23
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Юлия Ткач
Вчера 18:18
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Департамент ЖКХ Николаева провалил выполнение бюджета: к концу года неизрасходованными остаются больше ₴400 млн
Юлия Бойченко
Вчера 15:57
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Сергей Кантор, депутат Николаевского городского совета
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«Кухни» бывают разные. В той или иной степени мы их знаем. Есть кухня украинская
Сергей Кантор, депутат Николаевского городского совета
Комиссия Николаевского облсовета по вопросам АПК
14:36, 10 Декабря, 2021
Комиссия Николаевского облсовета по вопросам АПК
14:36, 10 Декабря, 2021
Реклама
важные новости
/ 10 декабря, 2021
деньги
В 2021 году Николаевская область получила в 10 раз меньше инфраструктурной субвенции, чем Херсонская
Юлия Ткач
Сегодня 14:48
«эффективно»
К концу года Департамент энергетики не успел освоить больше ₴60 млн из бюджета Николаева
Юлия Бойченко
Сегодня 11:56
итоги
Бюджет Николаева-2021: капитальные расходы выполнены меньше, чем на 35%
Катерина Середа
Сегодня 08:23
торги
Фирма Перцулы «Южный город» победила еще в двух тендерах Николаевской ОГА — на проекты реконструкции яхт-клуба
Юлия Ткач
Вчера 18:18
конец года
Департамент ЖКХ Николаева провалил выполнение бюджета: к концу года неизрасходованными остаются больше ₴400 млн
Юлия Бойченко
Вчера 15:57
НИКВЕСТИ
HD
Комиссия Николаевского облсовета по вопросам АПК
Комиссия облсовета по вопросам социальной политики и здравоохранения
Встреча депутатов областного совета с родителями воспитанников интерната №3
Комиссия Николаевского областного совета по вопросам образования и спорта
Панельная дискуссия «Экология водных ресурсов Николаевщины: состояние, угрозы, решение проблем»
Заседание комиссии Николаевского областного совета по экологии
COVID-19 БИЗНЕС-КЛИНИКА В НИКОЛАЕВЕ: вызовы, результаты и планы на 2022
Земельная комиссия Николаевского городского совета
Бюджетная комиссия горсовет
Заседание комиссии Николаевского городского совета по гуманитарным вопросам
БЛОГИ
Запрошуємо на ювілейне нагородження відзнакою «Юрист року Миколаївщини»
Максим Коваль
Про отопление. Обращение
Максим Невенчанный
Як наші кораблі бороздять простори Большого театру
Станислав Мартиросов
Статьи
Найгірша помилка — не виправляи минулих помилок
Після трагічних подій — аварії на АЕС Три Майл Айленд (США,1979 р.) та аварії на
Олена БОНДАРЕНКО
Маршруты Александра Берёзы: Мимо каких городских проблем бежит глава Центрального района
Иногда говорят, что чиновники плохо работают, потому что не выходят из своих каб
НикВести
Бюджетная кухня. Часть 2. Доходы
К сожалению, все, что связано с наполнением городского бюджета, мало кого-то «тр
Сергей Кантор, депутат Николаевского городского совета
Бюджетная кухня
«Кухни» бывают разные. В той или иной степени мы их знаем. Есть кухня украинская
Сергей Кантор, депутат Николаевского городского совета