COVID-19 БИЗНЕС-КЛИНИКА В НИКОЛАЕВЕ: вызовы, результаты и планы на 2022

Комиссия Николаевского областного совета по вопросам образования и спорта

Комиссия облсовета по вопросам социальной политики и здравоохранения

Статьи

Найгірша помилка — не виправляи минулих помилок

Після трагічних подій — аварії на АЕС Три Майл Айленд (США,1979 р.) та аварії на

Олена БОНДАРЕНКО

Маршруты Александра Берёзы: Мимо каких городских проблем бежит глава Центрального района

Иногда говорят, что чиновники плохо работают, потому что не выходят из своих каб

НикВести

Бюджетная кухня. Часть 2. Доходы

К сожалению, все, что связано с наполнением городского бюджета, мало кого-то «тр

Сергей Кантор, депутат Николаевского городского совета

Бюджетная кухня

«Кухни» бывают разные. В той или иной степени мы их знаем. Есть кухня украинская

Сергей Кантор, депутат Николаевского городского совета