×
ПОИСК ПО САЙТУ
Главная
Комиксы
Фото
Блоги
Архив
Главная
Комиксы
Фото
Блоги
Архив
Your browser does not support the audio tag.
Gyptian - Beautiful Lady
облачно, небольшой дождь
Скорость ветра:
2.5 м/с
Восход солнца:
07:29
Заход солнца:
16:02
Температура завтра:
+5 C°
Николаев
+4 C°
облачно, дождь со снегом
Скорость ветра:
1 м/с
Восход солнца:
07:50
Заход солнца:
15:53
Температура завтра:
0 C°
Киев
0 C°
Заседание комиссии Николаевского облсовета по вопросам ЖКХ
11:09, 13 Декабря, 2021
Заседание комиссии Николаевского облсовета по вопросам ЖКХ
11:09, 13 Декабря, 2021
Важные новости на НикВести
Деньги
С начала года долги по зарплатам в Николаеве выросли на 20 миллионов гривен
Юлия Ткач
Сегодня 09:45
актуально
В мэрии Николаева работают над тем, чтобы сделать платным проезд по городу для фур, – депутат Панченко
Вчера 20:27
как оказалось
К концу года УКС не успел освоить больше ₴94 млн из бюджета Николаева
Вчера 16:20
необходимость
На Центральном стадионе Николаева обещают найти деньги на подогрев поля и беговые дорожки в 2022 году
Вчера 09:10
Тенденция
В налоговой рассказали, что все чаще блокируют карточки николаевцев из-за долгов
Андрей Елисеев
11 Декабрь, 13:00
НИКВЕСТИ
HD
Комиссия Николаевского облсовета по вопросам АПК
Трансляция
Комиссия облсовета по вопросам социальной политики и здравоохранения
Прямая трансляция
Встреча депутатов областного совета с родителями воспитанников интерната №3
Прямая трансляция
Комиссия Николаевского областного совета по вопросам образования и спорта
Трансляция комиссии
Панельная дискуссия «Экология водных ресурсов Николаевщины: состояние, угрозы, решение проблем»
Прямая трансляция
Заседание комиссии Николаевского областного совета по экологии
Прямая трансляция
COVID-19 БИЗНЕС-КЛИНИКА В НИКОЛАЕВЕ: вызовы, результаты и планы на 2022
Круглый стол
Земельная комиссия Николаевского городского совета
Трансляция депутатской комиссии
Бюджетная комиссия горсовет
Трансляция
Заседание комиссии Николаевского городского совета по гуманитарным вопросам
Прямая трансляция
Реклама
БЛОГИ
Запрошуємо на ювілейне нагородження відзнакою «Юрист року Миколаївщини»
Максим Коваль
Про отопление. Обращение
Максим Невенчанный
Як наші кораблі бороздять простори Большого театру
Станислав Мартиросов
Статьи
Бюджетная кухня Часть 3. Текущие расходы
Сергей Кантор
Соборную площадь готовят к новогодним праздникам: Какие ограничения ожидают николаевцев и когда «загорится» главная ёлка города
Ежегодно в декабре Соборную площадь подготавливают к новогодним праздникам: уста
НикВести
Ігор Полович: Скорочення ремонтів на місяць – подарунок Южно-Української АЕС жителям країни
2021-й відраховує останні дні. Генеральний директор відокремленого підрозділу «Ю
Ігор Полович
Маршруты Александра Берёзы: Мимо каких городских проблем бежит глава Центрального района
Иногда говорят, что чиновники плохо работают, потому что не выходят из своих каб
НикВести
Заседание комиссии Николаевского облсовета по вопросам ЖКХ
11:09, 13 Декабря, 2021
Заседание комиссии Николаевского облсовета по вопросам ЖКХ
11:09, 13 Декабря, 2021
Реклама
важные новости
/ 13 декабря, 2021
Деньги
С начала года долги по зарплатам в Николаеве выросли на 20 миллионов гривен
Юлия Ткач
Сегодня 09:45
актуально
В мэрии Николаева работают над тем, чтобы сделать платным проезд по городу для фур, – депутат Панченко
Вчера 20:27
как оказалось
К концу года УКС не успел освоить больше ₴94 млн из бюджета Николаева
Вчера 16:20
необходимость
На Центральном стадионе Николаева обещают найти деньги на подогрев поля и беговые дорожки в 2022 году
Вчера 09:10
Тенденция
В налоговой рассказали, что все чаще блокируют карточки николаевцев из-за долгов
Андрей Елисеев
11 Декабрь, 13:00
НИКВЕСТИ
HD
Комиссия Николаевского облсовета по вопросам АПК
Комиссия облсовета по вопросам социальной политики и здравоохранения
Встреча депутатов областного совета с родителями воспитанников интерната №3
Комиссия Николаевского областного совета по вопросам образования и спорта
Панельная дискуссия «Экология водных ресурсов Николаевщины: состояние, угрозы, решение проблем»
Заседание комиссии Николаевского областного совета по экологии
COVID-19 БИЗНЕС-КЛИНИКА В НИКОЛАЕВЕ: вызовы, результаты и планы на 2022
Земельная комиссия Николаевского городского совета
Бюджетная комиссия горсовет
Заседание комиссии Николаевского городского совета по гуманитарным вопросам
БЛОГИ
Запрошуємо на ювілейне нагородження відзнакою «Юрист року Миколаївщини»
Максим Коваль
Про отопление. Обращение
Максим Невенчанный
Як наші кораблі бороздять простори Большого театру
Станислав Мартиросов
Статьи
Бюджетная кухня Часть 3. Текущие расходы
Сергей Кантор
Соборную площадь готовят к новогодним праздникам: Какие ограничения ожидают николаевцев и когда «загорится» главная ёлка города
Ежегодно в декабре Соборную площадь подготавливают к новогодним праздникам: уста
НикВести
Ігор Полович: Скорочення ремонтів на місяць – подарунок Южно-Української АЕС жителям країни
2021-й відраховує останні дні. Генеральний директор відокремленого підрозділу «Ю
Ігор Полович
Маршруты Александра Берёзы: Мимо каких городских проблем бежит глава Центрального района
Иногда говорят, что чиновники плохо работают, потому что не выходят из своих каб
НикВести