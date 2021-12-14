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The Man Behind C - Deft Dreams
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БИТВА ЗА МІСТО. Випуск № 10. ДАЛІ БУДЕ БІЛЬШЕ? Команда Сєнкевича VS Депутати
20:40, 14 Декабря, 2021
Трансляция
20:40, 14 Декабря, 2021
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Ігор Полович
БИТВА ЗА МІСТО. Випуск № 10. ДАЛІ БУДЕ БІЛЬШЕ? Команда Сєнкевича VS Депутати
20:40, 14 Декабря, 2021
Трансляция
20:40, 14 Декабря, 2021
Реклама
важные новости
/ 14 декабря, 2021
одобрили
Депутаты разрешили «Николаевводоканалу» взять ₴15 млн овердрафта, чтобы погасить кассовые разрывы
Сегодня 18:27
как оказалось
«Четыре стенки, кровля и стеклянное фойе», – на охрану разрушенного здания «Искры» в Николаеве планируют потратить ₴700 тыс. в год
Сегодня 16:00
решение
Губернатор Ким «выбил» из городского бюджета ₴14,5 млн на аэропорт, сняв деньги с Департамента энергетики
Сегодня 14:50
Актуально
«Все на завершающей стадии», — Ким пообещал вмешаться в передачу Варваровского моста государству
Сегодня 12:15
проблема
Жители нескольких сел на Николаевщине отказываются пускать детей в школу из-за «убитой» дороги
Сегодня 09:25
НИКВЕСТИ
HD
БИТВА ЗА МІСТО. Випуск № 10
Комиссия Николаевского облсовета по вопросам АПК
Комиссия облсовета по вопросам социальной политики и здравоохранения
Встреча депутатов областного совета с родителями воспитанников интерната №3
Комиссия Николаевского областного совета по вопросам образования и спорта
Панельная дискуссия «Экология водных ресурсов Николаевщины: состояние, угрозы, решение проблем»
Заседание комиссии Николаевского областного совета по экологии
COVID-19 БИЗНЕС-КЛИНИКА В НИКОЛАЕВЕ: вызовы, результаты и планы на 2022
Земельная комиссия Николаевского городского совета
Бюджетная комиссия горсовет
БЛОГИ
Где мэр Николаева?
Олег Мудрак
Скажи мені, ким ти пишаєшся…, а сесія-та нєнастоящая, ані корупційних ризиків, ані «корупційних складових» у міській медицині немає бути
Станислав Мартиросов
Статьи
Офисы под землей и указатели в никуда. В каком состоянии находятся бомбоубежища в Украине
В Украине, несмотря на переговоры президентов России и США и в преддверии встреч
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Сергей Кантор
Соборную площадь готовят к новогодним праздникам: Какие ограничения ожидают николаевцев и когда «загорится» главная ёлка города
Ежегодно в декабре Соборную площадь подготавливают к новогодним праздникам: уста
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Ігор Полович: Скорочення ремонтів на місяць – подарунок Южно-Української АЕС жителям країни
2021-й відраховує останні дні. Генеральний директор відокремленого підрозділу «Ю
Ігор Полович