Николаевский городской голова Александр Сенкевич призвал депутатов горсовета, критикующих работу чиновников мэрии, помнить, что его подчиненных контролируют специальные органы, зато депутаты вообще не несут персональной ответственности.
Эту тему обсудили в эфире политического ток-шоу «Битва за місто» во вторник, 14 декабря.
— Мы все время говорим о чиновниках в Николаеве и так далее, но я бы рекомендовал, думаю, что это будет интересно, если николаевские журналисты проанализируют структуры городских советов в других областных центрах, сверят их с территорией обслуживания, а также с количеством населения. Что касается контроля выполнения работ, то на самом деле есть огромное количество органов контроля чиновников. Чиновники, в отличие от депутатов, имеют персональную ответственность. Их могут обвинить в коррупции и даже посадить в тюрьму. Что касается принятия решений депутатами, то эти решения, фактически, правоохранительным органам трудно контролировать, ведь у каждого из них нет персональной ответственности, — сказал Александр Сенкевич.
Также он ответил на критику депутатов о том, что его заместители игнорируют заседания фракций.
— Я не думаю, что кто-то из заместителей городского головы или секретарь горсовета отказал в визите на фракцию, если его приглашали на фракцию с конкретными вопросами или конкретными предложениями. Взаимодействие — дорога с двухсторонним движением, — указал Александр Сенкевич.
Напомним, летом депутат Елена Киселева заявила, что Департамент внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Николаевского городского совета не оправдал своего создания.
Ранее директор Департамента внутреннего финконтроля и противодействия коррупции Андрей Ермолаев прокомментировал отчет Госаудитслужбы, в котором указываются многомиллионные траты на содержание исполнительных органов Николаевского горсовета.
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Николаевский городской голова Александр Сенкевич призвал депутатов горсовета, критикующих работу чиновников мэрии, помнить, что его подчиненных контролируют специальные органы, зато депутаты вообще не несут персональной ответственности.
Эту тему обсудили в эфире политического ток-шоу «Битва за місто» во вторник, 14 декабря.
— Мы все время говорим о чиновниках в Николаеве и так далее, но я бы рекомендовал, думаю, что это будет интересно, если николаевские журналисты проанализируют структуры городских советов в других областных центрах, сверят их с территорией обслуживания, а также с количеством населения. Что касается контроля выполнения работ, то на самом деле есть огромное количество органов контроля чиновников. Чиновники, в отличие от депутатов, имеют персональную ответственность. Их могут обвинить в коррупции и даже посадить в тюрьму. Что касается принятия решений депутатами, то эти решения, фактически, правоохранительным органам трудно контролировать, ведь у каждого из них нет персональной ответственности, — сказал Александр Сенкевич.
Также он ответил на критику депутатов о том, что его заместители игнорируют заседания фракций.
— Я не думаю, что кто-то из заместителей городского головы или секретарь горсовета отказал в визите на фракцию, если его приглашали на фракцию с конкретными вопросами или конкретными предложениями. Взаимодействие — дорога с двухсторонним движением, — указал Александр Сенкевич.
Напомним, летом депутат Елена Киселева заявила, что Департамент внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Николаевского городского совета не оправдал своего создания.
Ранее директор Департамента внутреннего финконтроля и противодействия коррупции Андрей Ермолаев прокомментировал отчет Госаудитслужбы, в котором указываются многомиллионные траты на содержание исполнительных органов Николаевского горсовета.