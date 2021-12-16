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Бюджетная комиссия Николаевского горсовета
12:36, 16 Декабря, 2021
Бюджетная комиссия Николаевского горсовета
12:36, 16 Декабря, 2021
Важные новости на НикВести
Проблема
Департамент энергетики заплатил подрядчику, который так и не сделал откосы в николаевских многоэтажках, — депутат Кучеренко
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Сегодня 13:40
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Заседание комиссии Николаевского областного совета по экологии
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Земельная комиссия Николаевского городского совета
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Скажи мені, ким ти пишаєшся…, а сесія-та нєнастоящая, ані корупційних ризиків, ані «корупційних складових» у міській медицині немає бути
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Офисы под землей и указатели в никуда. В каком состоянии находятся бомбоубежища в Украине
В Украине, несмотря на переговоры президентов России и США и в преддверии встреч
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Сергей Кантор
Соборную площадь готовят к новогодним праздникам: Какие ограничения ожидают николаевцев и когда «загорится» главная ёлка города
Ежегодно в декабре Соборную площадь подготавливают к новогодним праздникам: уста
НикВести
Бюджетная комиссия Николаевского горсовета
12:36, 16 Декабря, 2021
Бюджетная комиссия Николаевского горсовета
12:36, 16 Декабря, 2021
Реклама
важные новости
/ 16 декабря, 2021
Проблема
Департамент энергетики заплатил подрядчику, который так и не сделал откосы в николаевских многоэтажках, — депутат Кучеренко
Юлия Ткач
Сегодня 13:40
как оказалось
«Математика очень интересная», – Лазарев заявил, что департамент энергетики потратил ₴41 млн на проекты, которые не сможет реализовать
Юлия Ткач
Сегодня 09:25
Довод
«Это красиво только в заголовках газет», – Фалько с Луковым объяснили, почему сокращение штата мэрии Николаева может стать фикцией
Андрей Елисеев
Вчера 18:40
Взяли паузу
Профильная комиссия Николаевского облсовета не согласовала бюджет на 2022 год
Вчера 16:17
деньги
Бюджет Николаева на 2022 составит больше ₴5 млрд, почти миллиард хотят направить на развитие
Юлия Ткач
Вчера 14:30
НИКВЕСТИ
HD
Бюджетная комиссия Николаевского горсовета
БИТВА ЗА МІСТО. Випуск № 10
Комиссия Николаевского облсовета по вопросам АПК
Комиссия облсовета по вопросам социальной политики и здравоохранения
Встреча депутатов областного совета с родителями воспитанников интерната №3
Комиссия Николаевского областного совета по вопросам образования и спорта
Панельная дискуссия «Экология водных ресурсов Николаевщины: состояние, угрозы, решение проблем»
Заседание комиссии Николаевского областного совета по экологии
COVID-19 БИЗНЕС-КЛИНИКА В НИКОЛАЕВЕ: вызовы, результаты и планы на 2022
Земельная комиссия Николаевского городского совета
БЛОГИ
Где мэр Николаева?
Олег Мудрак
Скажи мені, ким ти пишаєшся…, а сесія-та нєнастоящая, ані корупційних ризиків, ані «корупційних складових» у міській медицині немає бути
Станислав Мартиросов
Статьи
Бюджетная кухня. Часть 4. Капитальные расходы
По экономическому содержанию все расходы городского бюджета делятся на текущие и
Сергей Кантор
Офисы под землей и указатели в никуда. В каком состоянии находятся бомбоубежища в Украине
В Украине, несмотря на переговоры президентов России и США и в преддверии встреч
Борис Сачалко, Андрей Шурин, Настоящее время
Бюджетная кухня Часть 3. Текущие расходы
Сергей Кантор
Соборную площадь готовят к новогодним праздникам: Какие ограничения ожидают николаевцев и когда «загорится» главная ёлка города
Ежегодно в декабре Соборную площадь подготавливают к новогодним праздникам: уста
НикВести