Глава депутатской комиссии Николаевского горсовета по вопросам бюджета Федор Панченко обвинил замдиректора Департамента ЖКХ Александра Репина в некачественном ремонте крыш в многоэтажках.

На заседании комиссии в четверг, 16 декабря, между ними произошла перепалка, пишут НикВести.

Во время доклада департамента о выполнении работ на разных объектах депутат Владимир Топчий поинтересовался, когда переделают крышу по улице Винграновского, 45. Ее ремонтировали почти 5 лет назад, однако работы не были сделаны до конца. Тем не менее Департамент ЖКХ принял акты выполненных работ в полном объеме.

— Дело тянется уже 5 лет, если не больше. Что делать? Что мне людям сказать? — спросил Владимир Топчий. — Ждать, — ответил ему Александр Репин. — Они 5 лет ждут. По документам у них крыша сделана, деньги заплачены, — отметил депутат. — Тот технадзор, который принял крышу в таком состоянии — она осуждена условно, оштрафована. Мы провели обследование и вынесли этот адрес опять на торги. Никто из подрядчиков не вышел на торги. Никто не хочет. Переделывать всегда сложнее, — сказал чиновник. — Скажите людям, как им жить, — добавил Владимир Топчий. — В следующем году будем опять выставлять на торги, — рассказал Александр Репин. — Ребята, извините, пожалуйста, опять будете жить под дождем. В следующем году обещают вам сделать крышу, — обратился к жильцам многострадального дома Владимир Топчий.

Глава комиссии Федор Панченко поинтересовался, идет ли речь о том же технадзоре, который принмал работы по Парусному, представители департамента ответили утвердительно. Отметим, что в 2018 году проходил ремонт крыши ОСМД «Парусный-11». Работы были сделаны некачественно, из-за чего жильцы дома тоже столкнулись с затоплениями.

— Видимо тот, кто работал, пойдет сам делать под дождем. Или будем укладывать его на дыры. Я помню разговор, когда мне доказывали: «Если технадзор принял, значит все там в порядке, закройте рот». И где теперь технадзор и где все порядке? — спросил Федор Панченко. — В тот момент было все в порядке, — сказал Александр Репин. — Да не было все в порядке! Александр Владимирович, вы лучше заткнитесь, честное слово. Потому что вы сейчас вылетите отсюда, — пригрозил глава комиссии.

Федор Панченко

— На личности не надо переходить, — ответил ему чиновник. — Да потому что это вы сделали! И вы это тогда говорили! — сказал Федор Панченко. — Я лично укладывал крышу, — сыронизировал Александр Репин. — Вы лично тогда говорили, что все в порядке, — уточнил депутат. — Я обязан подписать документы, если сертифицированный инженер принял работы. В течение 5 дней я должен принять документы, — попытался оправдаться Александр Репин.

Александр Репин

— Вам говорили тогда, что ваш технадзор принял работы, которых не было. А вы говорили: «Ну, я верю технадзору». тогда надо было ножками вставать и проверять самому, а не прикрываться бумажками, — сказал Федор Панченко. — Мне проверять не надо. Технадзор получает 2,5% от стоимости проекта, — отметил чиновник. — То, что вы говорили, вышло в результате не так. А вы только горе людям принесли, — резюмровал Федор Панченко.

Отметим, что в 2018 году депутаты Николаевского городского совета уже высказывали претензии Александру Репину из-за данной ситуации. Тогда он был не только замдиректора департамента, но и депутатом, членом комиссии по вопросам ЖКХ. Тогда он тоже заявлял, что не должен проверять работы.