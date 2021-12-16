Глава депутатской комиссии Николаевского горсовета по вопросам бюджета Федор Панченко обвинил замдиректора Департамента ЖКХ Александра Репина в некачественном ремонте крыш в многоэтажках.
На заседании комиссии в четверг, 16 декабря, между ними произошла перепалка, пишут НикВести.
Во время доклада департамента о выполнении работ на разных объектах депутат Владимир Топчий поинтересовался, когда переделают крышу по улице Винграновского, 45. Ее ремонтировали почти 5 лет назад, однако работы не были сделаны до конца. Тем не менее Департамент ЖКХ принял акты выполненных работ в полном объеме.
— Дело тянется уже 5 лет, если не больше. Что делать? Что мне людям сказать? — спросил Владимир Топчий.
— Ждать, — ответил ему Александр Репин.
— Они 5 лет ждут. По документам у них крыша сделана, деньги заплачены, — отметил депутат.
— Тот технадзор, который принял крышу в таком состоянии — она осуждена условно, оштрафована. Мы провели обследование и вынесли этот адрес опять на торги. Никто из подрядчиков не вышел на торги. Никто не хочет. Переделывать всегда сложнее, — сказал чиновник.
— Скажите людям, как им жить, — добавил Владимир Топчий.
— В следующем году будем опять выставлять на торги, — рассказал Александр Репин.
— Ребята, извините, пожалуйста, опять будете жить под дождем. В следующем году обещают вам сделать крышу, — обратился к жильцам многострадального дома Владимир Топчий.
Глава комиссии Федор Панченко поинтересовался, идет ли речь о том же технадзоре, который принмал работы по Парусному, представители департамента ответили утвердительно. Отметим, что в 2018 году проходил ремонт крыши ОСМД «Парусный-11». Работы были сделаны некачественно, из-за чего жильцы дома тоже столкнулись с затоплениями.
— Видимо тот, кто работал, пойдет сам делать под дождем. Или будем укладывать его на дыры. Я помню разговор, когда мне доказывали: «Если технадзор принял, значит все там в порядке, закройте рот». И где теперь технадзор и где все порядке? — спросил Федор Панченко.
— В тот момент было все в порядке, — сказал Александр Репин.
— Да не было все в порядке! Александр Владимирович, вы лучше заткнитесь, честное слово. Потому что вы сейчас вылетите отсюда, — пригрозил глава комиссии.
— На личности не надо переходить, — ответил ему чиновник.
— Да потому что это вы сделали! И вы это тогда говорили! — сказал Федор Панченко.
— Я лично укладывал крышу, — сыронизировал Александр Репин.
— Вы лично тогда говорили, что все в порядке, — уточнил депутат.
— Я обязан подписать документы, если сертифицированный инженер принял работы. В течение 5 дней я должен принять документы, — попытался оправдаться Александр Репин.
— Вам говорили тогда, что ваш технадзор принял работы, которых не было. А вы говорили: «Ну, я верю технадзору». тогда надо было ножками вставать и проверять самому, а не прикрываться бумажками, — сказал Федор Панченко.
— Мне проверять не надо. Технадзор получает 2,5% от стоимости проекта, — отметил чиновник.
— То, что вы говорили, вышло в результате не так. А вы только горе людям принесли, — резюмровал Федор Панченко.
Отметим, что в 2018 году депутаты Николаевского городского совета уже высказывали претензии Александру Репину из-за данной ситуации. Тогда он был не только замдиректора департамента, но и депутатом, членом комиссии по вопросам ЖКХ. Тогда он тоже заявлял, что не должен проверять работы.
А в феврале 2017 года сообщалось, что Александр Репин, занимающий должность начальника управления жилищного хозяйства в Департаменте ЖКХ Николаева, является фигурантом уголовного дела, связанного с подделкой официальных документов при подписании акта выполненных работ по ремонту кровли стоимостью 1,1 миллиона гривен.
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Скажи мені, ким ти пишаєшся…, а сесія-та нєнастоящая, ані корупційних ризиків, ані «корупційних складових» у міській медицині немає бутиСтанислав Мартиросов
Глава депутатской комиссии Николаевского горсовета по вопросам бюджета Федор Панченко обвинил замдиректора Департамента ЖКХ Александра Репина в некачественном ремонте крыш в многоэтажках.
На заседании комиссии в четверг, 16 декабря, между ними произошла перепалка, пишут НикВести.
Во время доклада департамента о выполнении работ на разных объектах депутат Владимир Топчий поинтересовался, когда переделают крышу по улице Винграновского, 45. Ее ремонтировали почти 5 лет назад, однако работы не были сделаны до конца. Тем не менее Департамент ЖКХ принял акты выполненных работ в полном объеме.
— Дело тянется уже 5 лет, если не больше. Что делать? Что мне людям сказать? — спросил Владимир Топчий.
— Ждать, — ответил ему Александр Репин.
— Они 5 лет ждут. По документам у них крыша сделана, деньги заплачены, — отметил депутат.
— Тот технадзор, который принял крышу в таком состоянии — она осуждена условно, оштрафована. Мы провели обследование и вынесли этот адрес опять на торги. Никто из подрядчиков не вышел на торги. Никто не хочет. Переделывать всегда сложнее, — сказал чиновник.
— Скажите людям, как им жить, — добавил Владимир Топчий.
— В следующем году будем опять выставлять на торги, — рассказал Александр Репин.
— Ребята, извините, пожалуйста, опять будете жить под дождем. В следующем году обещают вам сделать крышу, — обратился к жильцам многострадального дома Владимир Топчий.
Глава комиссии Федор Панченко поинтересовался, идет ли речь о том же технадзоре, который принмал работы по Парусному, представители департамента ответили утвердительно. Отметим, что в 2018 году проходил ремонт крыши ОСМД «Парусный-11». Работы были сделаны некачественно, из-за чего жильцы дома тоже столкнулись с затоплениями.
— Видимо тот, кто работал, пойдет сам делать под дождем. Или будем укладывать его на дыры. Я помню разговор, когда мне доказывали: «Если технадзор принял, значит все там в порядке, закройте рот». И где теперь технадзор и где все порядке? — спросил Федор Панченко.
— В тот момент было все в порядке, — сказал Александр Репин.
— Да не было все в порядке! Александр Владимирович, вы лучше заткнитесь, честное слово. Потому что вы сейчас вылетите отсюда, — пригрозил глава комиссии.
— На личности не надо переходить, — ответил ему чиновник.
— Да потому что это вы сделали! И вы это тогда говорили! — сказал Федор Панченко.
— Я лично укладывал крышу, — сыронизировал Александр Репин.
— Вы лично тогда говорили, что все в порядке, — уточнил депутат.
— Я обязан подписать документы, если сертифицированный инженер принял работы. В течение 5 дней я должен принять документы, — попытался оправдаться Александр Репин.
— Вам говорили тогда, что ваш технадзор принял работы, которых не было. А вы говорили: «Ну, я верю технадзору». тогда надо было ножками вставать и проверять самому, а не прикрываться бумажками, — сказал Федор Панченко.
— Мне проверять не надо. Технадзор получает 2,5% от стоимости проекта, — отметил чиновник.
— То, что вы говорили, вышло в результате не так. А вы только горе людям принесли, — резюмровал Федор Панченко.
Отметим, что в 2018 году депутаты Николаевского городского совета уже высказывали претензии Александру Репину из-за данной ситуации. Тогда он был не только замдиректора департамента, но и депутатом, членом комиссии по вопросам ЖКХ. Тогда он тоже заявлял, что не должен проверять работы.
А в феврале 2017 года сообщалось, что Александр Репин, занимающий должность начальника управления жилищного хозяйства в Департаменте ЖКХ Николаева, является фигурантом уголовного дела, связанного с подделкой официальных документов при подписании акта выполненных работ по ремонту кровли стоимостью 1,1 миллиона гривен.