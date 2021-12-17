Лидеры Европейского союза договорились продлить санкции против России за агрессию против Украины. Ограничения планируют продлить еще на полгода.

Об этом сообщил брюссельский корреспондент «Радио Свободы» Рикард Йозвяк в Twitter.

При этом он добавил, что санкции против РФ уже действуют 8 лет.

— На фоне разговоров о новых санкциях против России в Совете ЕС в случае повторного нападения на Украину, лидеры ЕС согласились продлить действующие экономические санкции против РФ еще на полгода. Они действуют уже 8 лет, — написал Рикард Йозвяк.

Напомним, Европейский союз продлил до конца 2022 года ряд персонализированных санкций против чиновников и силовиков РФ, причастных к нарушению прав человека.