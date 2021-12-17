В пятницу, 17 декабря, депутаты горсовета Николаева на внеочередном заседание сессии утвердили суммы разницы в тарифах теплогенерирующим компаниям города.

«За» это решение проголосовали 40 депутатов, передают НикВести.

Сумма для ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» составила 264 миллиона гривен, а для «Николаевской ТЭЦ» – 104 миллиона гривен.

Это решение актуально, поскольку на днях общинам городов презентовали механизм получения из государственного бюджета компенсаций разницы в тарифах, но для этого нужно принять соответствующее решение сессии.

Решение сессии с другими документами сегодня нужно отправить в Кабмин, чтобы получить средства до конца текущего бюджетного года.

Указанные средства предприятия направят в НАК «Нафтогаз Украины» на погашение долгов.

Напомним, «Николаевоблтеплоэнерго» потребуется ₴330 млн компенсации из горбюджета, если тариф на тепло останется прежним.

Ранее сообщалось, что в предстоящем отопительном сезоне в Николаеве не будет применяться экономически обоснованный тариф на отопление в размере 2,5 тысяч гривен за гигакалорию. Компенсировать разницу между ним и тарифом, который будет действовать, придется из бюджета Николаева. По предварительным подсчетам, это около 450 миллионов гривен.

Александр Сенкевич считает, что решение центральной власти передать полномочия по формированию тарифов на места было предпринято с целью оградить себя от негативной реакции населения на высокую стоимость коммунальных услуг.

Глава фракции «Европейская солидарность» в Николаевском горсовете Елена Киселева также считает, что центральная власть переложила вину на органы местного самоуправления, отдав им полномочия по формированию тарифов на тепло.