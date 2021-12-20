Глава бюджетной комиссии Николаевского горсовета Федор Панченко выступил с идеей сделать проезд в коммунальном электротранспорте бесплатным для всех николаевцев. Он обосновал это тем, что город и так ежегодно выделяет финансирование «Николаевэлектротрансу», а выручка от продажи билетов составляет примерно 10% от общей потребности предприятия.

Об этом шла речь сегодня, 20 декабря, в ходе заседания бюджетной комиссии Николаевского горсовета, передает корреспондент НикВести.

— 90% денег на функционирование и курсирование коммунального транспорта по Николаеву мы все равно компенсируем из бюджета. Мы обсуждали с коллегами такую идею: возможно, есть смысл добавить 10% всего-навсего. Мы видим, что если убрать инфраструктуру по контролированию билетов, то мы экономим — даже меньше, чем 10% остается добавить. И у нас тогда проезд на коммунальном электрическом транспорте будет бесплатным — для всех. Не нужно содержать все эти кассы, контролеров и т.д, — во-первых. Более того, не нужна морока с тарифами, постоянные скандалы вокруг тарифов, если мы все равно оплачиваем это из бюджета, — заявил Федор Панченко.

Директор КП«Николаевэлектротранс» Юрий Сметана рассказал, что предприятие запросило 245 миллионов гривен финансирования на следующий год. Прогнозируется, что выручка от продажи билетов в следующем году составит 14% от необходимой суммы на содержание. В этом году предприятие заработало около 19 миллионов гривен за счет продажи билетов. Это без учета денег, которые нужны на оплату работы контролеров и содержание киосков по продаже билетов.

Что касается идеи о бесплатном проезде, то, по мнению Юрия Сметаны, с каждым годом городу придется увеличивать дотацию предприятия.

— Каждая идея имеет право на существование, но если взять практику, которая уже есть в мире, в Украине. В городе Одесса с 1994 года по 1999 год, электротранспорт был бесплатный. Но с каждым годом потребности растут, бюджет наполняется в такой же пропорции. То есть, каждый год сумма финансирования будет увеличиваться, — ответил Юрий Сметана.

Скептически к идее, озвученной Федором Панченко, отнесся и вице-мэр Виталий Луков. Он считает, что в перспективе абсолютное содержание городского транспорта за счет бюджета станет не подъемным для бюджета Николаева. Кроме того, по мнению Виталия Лукова, процент выручки от продажи билетов — это показатель работы руководства «Николаевэлектротранса».

— Один из показателей эффективности деятельности менеджемента коммунального предприятия может быть и процент, который оно погашает собственными доходами. Если мы заберем один из таких критериев, то это, в какой-то мере, и качество менеджмента. Оставлять это необходимо, и мы должны, учитывая то, что у нас есть коммунальное предприятие «Николаевпасстранс». Они также имеют некоторую бюджетную поддержку на льготные категории. А мы знаем, что наша задача стратегическая — увеличивать парк. Если мы сейчас сделаем проезд бесплатным, а потом нарастим транспортную настолько, чтобы вытеснить некачественный автомобильный транспорт, то бюджет потом не вытянет. Возвращаться к платному (проезду, — прим.) — это будет психологически очень сложно и для людей, и для нас, — считает Виталий Луков.

В ходе комиссии было принято решение более детально изучить вопрос для дальнейшего обсуждения.

Напомним, с мая текущего года проезд в городском электротранспорте составляет 6 гривен.