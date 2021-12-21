В понедельник, 20 декабря, глава Николаевского областного совета Анна Замазеева вместе с членами президиума согласовала повестку дня 9-й очередной сессии, которая состоится сегодня, 21 декабря.

Об этом Анна Замазеева сообщила на своей странице в Facebook.

Всего на рассмотрение депутатов будут вынесены 40 вопросов. Главная тема последнего пленарного заседания в этом году — бюджет на 2022 год и утверждение областных программ. В том числе и инициированной главой областного совета программы «Автобус для громад».

— Эта программа позволит общинам покупать автобусы по принципу софинансирования и самостоятельно корректировать графики и маршруты, — отметила Анна Замазеева.

Кроме этого, во время заседания президиума депутаты решили снять ряд вопросов с повестки дня. В частности, по Николаевскому интернату №3, для которого предполагается создать комиссию, которая еще раз детально изучит все нюансы. А также вопрос Вознесенского интерната «Одаренность». Эти вопросы планируется рассмотреть на следующей сессии, которая состоится уже в следующем году.

Ссылка на трансляцию размещена на сайте областного совета.