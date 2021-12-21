Пятый президент Украины Петр Порошенко записал видеообращение после информации о подозрении в госизмене, он заявил, что намерен вернуться в Украину в первой половине января.
Об этом говорится в его видеообращении.
Он сообщил, что в настоящее время находится в польской столице Варшаве. Там у него многочисленные встречи с польскими и европейскими политиками.
Порошенко также заявил, что не намерен «скрываться в Европе» и вернется в Украину в первой половине января.
Отметим, что ГБР ожидает пятого президента на допрос послезавтра.
Пятого президента Украины Петра Порошенко подозревают в государственной измене и пособничестве террористическим организациям «ДНР» и «ЛНР». Как утверждает следствие, Порошенко действуя по предварительному сговору с группой лиц, в том числе представителей высшего руководства России, способствовал деятельности террористических организаций «ЛНР» и «ДНР».
В СБУ отмечают, что в основу подозрения легли показания свидетелей, выводы судебных экспертиз, аудиофайлы, документы и другие доказательства.
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Пятый президент Украины Петр Порошенко записал видеообращение после информации о подозрении в госизмене, он заявил, что намерен вернуться в Украину в первой половине января.
Об этом говорится в его видеообращении.
Он сообщил, что в настоящее время находится в польской столице Варшаве. Там у него многочисленные встречи с польскими и европейскими политиками.
Порошенко также заявил, что не намерен «скрываться в Европе» и вернется в Украину в первой половине января.
Отметим, что ГБР ожидает пятого президента на допрос послезавтра.
Пятого президента Украины Петра Порошенко подозревают в государственной измене и пособничестве террористическим организациям «ДНР» и «ЛНР». Как утверждает следствие, Порошенко действуя по предварительному сговору с группой лиц, в том числе представителей высшего руководства России, способствовал деятельности террористических организаций «ЛНР» и «ДНР».
В СБУ отмечают, что в основу подозрения легли показания свидетелей, выводы судебных экспертиз, аудиофайлы, документы и другие доказательства.
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
Миколаївська міська рада – бурундуки-рятівники імені Чіпа&Дейла для ОДА, виконавчі органи ради – виконують що хочуть, хлєбало має значенняСтанислав Мартиросов
|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак