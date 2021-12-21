Пятый президент Украины Петр Порошенко записал видеообращение после информации о подозрении в госизмене, он заявил, что намерен вернуться в Украину в первой половине января.

Об этом говорится в его видеообращении.

Он сообщил, что в настоящее время находится в польской столице Варшаве. Там у него многочисленные встречи с польскими и европейскими политиками.

Порошенко также заявил, что не намерен «скрываться в Европе» и вернется в Украину в первой половине января.

Отметим, что ГБР ожидает пятого президента на допрос послезавтра.

Пятого президента Украины Петра Порошенко подозревают в государственной измене и пособничестве террористическим организациям «ДНР» и «ЛНР». Как утверждает следствие, Порошенко действуя по предварительному сговору с группой лиц, в том числе представителей высшего руководства России, способствовал деятельности террористических организаций «ЛНР» и «ДНР».

В СБУ отмечают, что в основу подозрения легли показания свидетелей, выводы судебных экспертиз, аудиофайлы, документы и другие доказательства.