Российская армия может начать наступление на Украину в сочельник 24 декабря.
Об этом пишет Daily Star со ссылкой на собеседников в британской разведке.
Таблоид акцентирует, что Москва готовит наступление силами стотысячной группировки, сосредоточенной на границах Украины.
Изданию не удалось получить комментарии от министерств обороны и иностранных дел о том, как шаги будет предпринимать Лондон в случае вторжения.
Журналисты отмечают, что 24 декабря не казуальная дата, так как именно в канун западного Рождества советские войска вошли на территорию Афганистана.
— Нет возможности прямого военного вмешательства Великобритании, НАТО или США в случае нападения России на Украину, — заявил бывший командующий в Афганистане полковник Ричард Кемп.
Ранее сообщалось, российские власти продолжают наращивать войска у границы с Украиной, несмотря на разговор президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина на прошлой неделе
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Российская армия может начать наступление на Украину в сочельник 24 декабря.
Об этом пишет Daily Star со ссылкой на собеседников в британской разведке.
Таблоид акцентирует, что Москва готовит наступление силами стотысячной группировки, сосредоточенной на границах Украины.
Изданию не удалось получить комментарии от министерств обороны и иностранных дел о том, как шаги будет предпринимать Лондон в случае вторжения.
Журналисты отмечают, что 24 декабря не казуальная дата, так как именно в канун западного Рождества советские войска вошли на территорию Афганистана.
— Нет возможности прямого военного вмешательства Великобритании, НАТО или США в случае нападения России на Украину, — заявил бывший командующий в Афганистане полковник Ричард Кемп.
Ранее сообщалось, российские власти продолжают наращивать войска у границы с Украиной, несмотря на разговор президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина на прошлой неделе
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
Миколаївська міська рада – бурундуки-рятівники імені Чіпа&Дейла для ОДА, виконавчі органи ради – виконують що хочуть, хлєбало має значенняСтанислав Мартиросов
|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак