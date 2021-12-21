Российская армия может начать наступление на Украину в сочельник 24 декабря.

Об этом пишет Daily Star со ссылкой на собеседников в британской разведке.

Таблоид акцентирует, что Москва готовит наступление силами стотысячной группировки, сосредоточенной на границах Украины.

Изданию не удалось получить комментарии от министерств обороны и иностранных дел о том, как шаги будет предпринимать Лондон в случае вторжения.

Журналисты отмечают, что 24 декабря не казуальная дата, так как именно в канун западного Рождества советские войска вошли на территорию Афганистана.

— Нет возможности прямого военного вмешательства Великобритании, НАТО или США в случае нападения России на Украину, — заявил бывший командующий в Афганистане полковник Ричард Кемп.

Ранее сообщалось, российские власти продолжают наращивать войска у границы с Украиной, несмотря на разговор президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина на прошлой неделе