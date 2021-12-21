Депутаты областного совета приняли Программу социально-экономического развития Николаевщины, где указано, что промышленная отрасль региона выросла на 2,6%, обогнав 20 других областей.

Такое решение депутаты приняли на сессии областного совета сегодня, 21 декабря, пишут НикВести.

Депутат Николаевского областного совета от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Александр Ясинский попросил чиновников назвать промышленные направления, где зафиксирован рост производительности.

— В вашем анализе написано, что сокращение объемов производства в машиностроительной отрасли — через потерю российского рынка сбыта, и вам за это спасибо. Но тут же вы пишите, что объемы производства промышленной продукции в области увеличились на 2,6% в отличие от тенденции уменьшения этого показателя в 20-ти регионах. А можно узнать по каким направлениям мы превзошли 20 регионов Украины?, – спросил Александр Ясинский.

Однако чиновница не смогла ответить на этот вопрос, указав, что процент производства промышленной продукции наоборот падает.

— Индекс промышленной продукции по итогам девяти месяцев 2021 года составляет 98,2%. Получается у нас спад по промышленности, – сказала чиновница. — В самом начале анализа указано, что увеличилось, – уточнил депутат. — Где это Вы такое увидели? По промышленности у нас спад на 1,8%, – добавил Александр Ясинский.

Отметим, что в первом разделе Программы действительно указано, что объемы производства промышленной продукции в области увеличились на 2,6% в то время как в других 20-ти регионах этот показатель падает.

В итоге «за» принятие Программы проголосовали 35 депутатов областного совета, «против» — 0, воздержались 6 человек и не голосовали — 18.

Напомним, что депутаты Николаевского областного совета утвердили бюджет области на 2022 год.