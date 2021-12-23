В четверг, 23 декабря, в ходе сессии Николаевского городского совета секретарь горсовета Дмитрий Фалько дал протокольное поручение о запрете выполнять капитальный ремонт дорог с декабря по март из-за неблагоприятной погоды.
Об этом сообщают НикВести.
Вопрос инициировал депутат горсовета, глава администрации Центрального района Николаева Александр Береза.
— К сожалению, в городе происходят случаи выполнения текущего капитального ремонта асфальтобетонного покрытия при неблагоприятных погодных условиях. Предлагаю дать протокольное поручение о запрете выполнения текущего капитального ремонта, не связанного с ямочным и аварийным ремонтами. Также прошу поручить подразделениям исполнительного комитета и предприятиям коммунальной формы собственности, в случае выполнения капитальных текущих ремонтов асфальтобетонного покрытия с декабря по март, представлять информацию в Департамент финансового контроля, — указал Александр Береза.
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В четверг, 23 декабря, в ходе сессии Николаевского городского совета секретарь горсовета Дмитрий Фалько дал протокольное поручение о запрете выполнять капитальный ремонт дорог с декабря по март из-за неблагоприятной погоды.
Об этом сообщают НикВести.
Вопрос инициировал депутат горсовета, глава администрации Центрального района Николаева Александр Береза.
— К сожалению, в городе происходят случаи выполнения текущего капитального ремонта асфальтобетонного покрытия при неблагоприятных погодных условиях. Предлагаю дать протокольное поручение о запрете выполнения текущего капитального ремонта, не связанного с ямочным и аварийным ремонтами. Также прошу поручить подразделениям исполнительного комитета и предприятиям коммунальной формы собственности, в случае выполнения капитальных текущих ремонтов асфальтобетонного покрытия с декабря по март, представлять информацию в Департамент финансового контроля, — указал Александр Береза.
Вчера депутат Светлана Бабарика остановила работы по укладке асфальта в Николаеве во время мороза и снега.
|
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|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак