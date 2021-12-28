Народный депутат от правящей партии «Слуга народа» Алексей Ковалев стал владельцем ООО «ТРК Интеррадио» («4 канал»).

Об этом свидетельствуют данные YouControl, пишет TheБабель.

Алексей Ковалев значится учредителем «ТРК Интеррадио», доля его собственности составляет 100%. Отмечается, что он внес в уставный фонд 4 363 511 гривен. А вот Иван Ковалев и Наталья Ковалева (вероятно, родители нардепа) указаны бенефициарными владельцами.

Ранее совладельцами канала были Дмитрий Добродомов и Андрей Мисик, после того как в сентябре 2021-го из состава владельцев вышел Максим Варламов. Свою позицию по поводу покупки телеканала Ковалев пообещал обнародовать позже.

В своем сообщении Алексей Ковалев написал, что «4 телеканал на его взгляд, единственный среди частных вещателей в Украине, равноудаленный от всех политических и олигархических групп».

— Убежден, подобных медиа очень не хватает в Украине, ведь телеканалы, обслуживающие исключительно собственных хозяев, наносят значительный ущерб нашему государству и украинскому народу. Следовательно, наша семья решила приобрести телеканал и сделать его еще более качественным, мощным и популярным, — отметил нардеп.

Он подчеркнул, что проукраинский вектор канала будет сохранен, независимая редакционная политика тоже.

Напомним, журналист Вахтанг Кипиани заявил, что покидает телеканал «ZIK» после его продажи бизнес-партнеру Виктора Медведчука — Тарасу Козаку.