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Олег Скрипка feat. оркестр Игоря Бутмана - Besame Mucho
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Совещание по решению проблемы с мусором в Николаеве
10:22, 06 Января, 2022
Совещание по решению проблемы с мусором в Николаеве
10:22, 06 Января, 2022
Важные новости на НикВести
Разбирательство
Новый директор «Белобережья Святослава» отрицает авторство оскорблений в адрес общественницы
Сегодня 10:40
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Больше 60 коммунальных помещений и зданий в Николаеве, которые хотели продать через аукцион, могут отдать под выкуп
Вчера 18:42
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Новая и.о. главврача николаевской «инфекционки» заняла кабинет директора — полиция оттеснила медиков
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Новая и.о. главврача пришла в «инфекционку» — представители коллектива пытаются ее выгнать
Вчера 10:02
НИКВЕСТИ
HD
NEW
Совещание по решению проблемы с мусором в Николаеве
Прямая трансляция
Николаевский горсовет. Итоги работы
Как депутаты оценивают свою работу за 2021 год?
Митинг в поддержку директора инфекционной больницы Светланы Федоровой
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Комиссия Николаевского городского совета по вопросам ЖКХ
Прямая трансляция
Пресс-конференция «Инкубатор по запуску бизнеса в сфере аквакультуры»
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Бюджетная комиссия Николаевского горсовета
Трансляция
Бюджетная комиссия Николаевского горсовета
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Комиссия Николаевского облсовета по вопросам АПК
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Комиссия облсовета по вопросам социальной политики и здравоохранения
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Коллектив Николаевского национального аграрного университета
Деолігархізація, посилення медіавпливу Зеленського, справа Порошенка і ризики нової агресії Росії — політичні прогнози на 2022 рік
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Гроші люблять облік. Як спланувати власний бюджет на 2022 рік
Як спланувати власний бюджет на 2022 рік та підвищити власний заробіток.
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«Мама, у нас война». Как живут дети, пострадавшие от конфликта на Донбассе
Анастасия Рокитна, РБК-Украина
Совещание по решению проблемы с мусором в Николаеве
10:22, 06 Января, 2022
Совещание по решению проблемы с мусором в Николаеве
10:22, 06 Января, 2022
Реклама
важные новости
/ 06 января, 2022
Разбирательство
Новый директор «Белобережья Святослава» отрицает авторство оскорблений в адрес общественницы
Сегодня 10:40
интересно
Больше 60 коммунальных помещений и зданий в Николаеве, которые хотели продать через аукцион, могут отдать под выкуп
Вчера 18:42
подорожание
В Новом Буге проезд в маршрутках подорожал до 10 гривен
Вчера 13:55
конфликт
Новая и.о. главврача николаевской «инфекционки» заняла кабинет директора — полиция оттеснила медиков
Вчера 12:20
попытка №2
Новая и.о. главврача пришла в «инфекционку» — представители коллектива пытаются ее выгнать
Вчера 10:02
НИКВЕСТИ
HD
Совещание по решению проблемы с мусором в Николаеве
Николаевский горсовет. Итоги работы
Митинг в поддержку директора инфекционной больницы Светланы Федоровой
Комиссия Николаевского городского совета по вопросам ЖКХ
Пресс-конференция «Инкубатор по запуску бизнеса в сфере аквакультуры»
Бюджетная комиссия Николаевского горсовета
Бюджетная комиссия Николаевского горсовета
БИТВА ЗА МІСТО. Випуск № 10
Комиссия Николаевского облсовета по вопросам АПК
Комиссия облсовета по вопросам социальной политики и здравоохранения
БЛОГИ
Цілком сформований клас
Станислав Мартиросов
Статьи
Памяти Великого Человека…
Коллектив Николаевского национального аграрного университета
Деолігархізація, посилення медіавпливу Зеленського, справа Порошенка і ризики нової агресії Росії — політичні прогнози на 2022 рік
У новий рік Україна увійшла з низкою внутрішньо-політичних конфліктів, які почал
Радіо Свобода
Гроші люблять облік. Як спланувати власний бюджет на 2022 рік
Як спланувати власний бюджет на 2022 рік та підвищити власний заробіток.
Ксюша Савоскіна, hromadske
«Мама, у нас война». Как живут дети, пострадавшие от конфликта на Донбассе
Анастасия Рокитна, РБК-Украина