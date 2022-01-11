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Комиссия Николаевского городского совета по вопросам ЖКХ
14:18, 11 Января, 2022
https://youtu.be/88LDGreqINs
14:18, 11 Января, 2022
Важные новости на НикВести
нововведение
Николаевские ФОПы должны использовать кассовые аппараты — в налоговой дали разъяснение
Сегодня 13:45
реформы
«Цинично обманываете жителей», — николаевцы возмутились заявлением гороно о «переименовании» школ, где ликвидировали старшие классы
Сегодня 10:15
рост
В Украине почти 5,5 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки
Сегодня 08:42
благоустройство
Больше 250 зеленых зон передадут КП «Николаевские парки», за Департаментом ЖКХ останется всего 3 сквера
Юлия Ткач
Вчера 18:30
тарифы
«Николаевкоммунтранс» сообщил о повышении стоимости вывоза мусора и введении абонентской платы
Вчера 17:02
НИКВЕСТИ
HD
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Комиссия Николаевского городского совета по вопросам ЖКХ
Трансляция
Совещание по решению проблемы с мусором в Николаеве
Прямая трансляция
Николаевский горсовет. Итоги работы
Как депутаты оценивают свою работу за 2021 год?
Митинг в поддержку директора инфекционной больницы Светланы Федоровой
Трансляция
Комиссия Николаевского городского совета по вопросам ЖКХ
Прямая трансляция
Пресс-конференция «Инкубатор по запуску бизнеса в сфере аквакультуры»
Трансляция
Бюджетная комиссия Николаевского горсовета
Трансляция
Бюджетная комиссия Николаевского горсовета
Трансляция
БИТВА ЗА МІСТО. Випуск № 10
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Комиссия Николаевского облсовета по вопросам АПК
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Цугцванг миколаївського акимату на хвилі вихідних
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Гибридные экологи. Как экокатастрофа на Донбассе свела вместе ученых из Киева, Москвы, Луганска и Донецка
В абсолютном тупике украинско-российских отношений, на фоне анонсов скорой «боль
Дмитрий Дурнев, Spektr.Press
Памяти Великого Человека…
Коллектив Николаевского национального аграрного университета
Деолігархізація, посилення медіавпливу Зеленського, справа Порошенка і ризики нової агресії Росії — політичні прогнози на 2022 рік
У новий рік Україна увійшла з низкою внутрішньо-політичних конфліктів, які почал
Радіо Свобода
Гроші люблять облік. Як спланувати власний бюджет на 2022 рік
Як спланувати власний бюджет на 2022 рік та підвищити власний заробіток.
Ксюша Савоскіна, hromadske
Комиссия Николаевского городского совета по вопросам ЖКХ
14:18, 11 Января, 2022
https://youtu.be/88LDGreqINs
14:18, 11 Января, 2022
Реклама
важные новости
/ 11 января, 2022
нововведение
Николаевские ФОПы должны использовать кассовые аппараты — в налоговой дали разъяснение
Сегодня 13:45
реформы
«Цинично обманываете жителей», — николаевцы возмутились заявлением гороно о «переименовании» школ, где ликвидировали старшие классы
Сегодня 10:15
рост
В Украине почти 5,5 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки
Сегодня 08:42
благоустройство
Больше 250 зеленых зон передадут КП «Николаевские парки», за Департаментом ЖКХ останется всего 3 сквера
Юлия Ткач
Вчера 18:30
тарифы
«Николаевкоммунтранс» сообщил о повышении стоимости вывоза мусора и введении абонентской платы
Вчера 17:02
НИКВЕСТИ
HD
Комиссия Николаевского городского совета по вопросам ЖКХ
Совещание по решению проблемы с мусором в Николаеве
Николаевский горсовет. Итоги работы
Митинг в поддержку директора инфекционной больницы Светланы Федоровой
Комиссия Николаевского городского совета по вопросам ЖКХ
Пресс-конференция «Инкубатор по запуску бизнеса в сфере аквакультуры»
Бюджетная комиссия Николаевского горсовета
Бюджетная комиссия Николаевского горсовета
БИТВА ЗА МІСТО. Випуск № 10
Комиссия Николаевского облсовета по вопросам АПК
БЛОГИ
Цугцванг миколаївського акимату на хвилі вихідних
Станислав Мартиросов
Статьи
Гибридные экологи. Как экокатастрофа на Донбассе свела вместе ученых из Киева, Москвы, Луганска и Донецка
В абсолютном тупике украинско-российских отношений, на фоне анонсов скорой «боль
Дмитрий Дурнев, Spektr.Press
Памяти Великого Человека…
Коллектив Николаевского национального аграрного университета
Деолігархізація, посилення медіавпливу Зеленського, справа Порошенка і ризики нової агресії Росії — політичні прогнози на 2022 рік
У новий рік Україна увійшла з низкою внутрішньо-політичних конфліктів, які почал
Радіо Свобода
Гроші люблять облік. Як спланувати власний бюджет на 2022 рік
Як спланувати власний бюджет на 2022 рік та підвищити власний заробіток.
Ксюша Савоскіна, hromadske