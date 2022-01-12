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Пресс-конференция в Службе автодорог Николаевщины: итоги 2021 года и планы на 2022
14:05, 12 Января, 2022
Пресс-конференция в Службе автодорог Николаевщины: итоги 2021 года и планы на 2022
14:05, 12 Января, 2022
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Пресс-конференция в Службе автодорог Николаевщины
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Гибридные экологи. Как экокатастрофа на Донбассе свела вместе ученых из Киева, Москвы, Луганска и Донецка
В абсолютном тупике украинско-российских отношений, на фоне анонсов скорой «боль
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Деолігархізація, посилення медіавпливу Зеленського, справа Порошенка і ризики нової агресії Росії — політичні прогнози на 2022 рік
У новий рік Україна увійшла з низкою внутрішньо-політичних конфліктів, які почал
Радіо Свобода
Пресс-конференция в Службе автодорог Николаевщины: итоги 2021 года и планы на 2022
14:05, 12 Января, 2022
Пресс-конференция в Службе автодорог Николаевщины: итоги 2021 года и планы на 2022
14:05, 12 Января, 2022
Реклама
важные новости
/ 12 января, 2022
скоро
Главный дорожник Николаевщины Антощук анонсировал начало строительства отстойника для фур возле Матвеевки на май 2022 года
Сегодня 14:51
проблема
Арахамия объяснил, почему до сих пор не началась электрификация линии «Долинская – Николаев – Колосовка»: «За два года даже победителя нет»
Сегодня 13:16
Неслабо
Жильцы николаевских двухэтажек пожаловались на платежки за отопление — суммы достигают 8 тысяч гривен
Юлия Ткач
Сегодня 09:28
статистика
В Украине растет количество новых случаев COVID — больше 7 тысяч за сутки
Сегодня 08:37
инвестиции
В Николаеве собираются потратить ₴17 млн на уход за зелеными насаждениями Заводского района
Вчера 18:20
НИКВЕСТИ
HD
Пресс-конференция в Службе автодорог Николаевщины
Комиссия Николаевского городского совета по вопросам ЖКХ
Совещание по решению проблемы с мусором в Николаеве
Николаевский горсовет. Итоги работы
Митинг в поддержку директора инфекционной больницы Светланы Федоровой
Комиссия Николаевского городского совета по вопросам ЖКХ
Пресс-конференция «Инкубатор по запуску бизнеса в сфере аквакультуры»
Бюджетная комиссия Николаевского горсовета
Бюджетная комиссия Николаевского горсовета
БИТВА ЗА МІСТО. Випуск № 10
БЛОГИ
Цугцванг миколаївського акимату на хвилі вихідних
Станислав Мартиросов
Статьи
Переговори Росія – США: що насправді турбує
Завершився перший раунд перемовин Росії та США. Сторони, по суті, озвучили ті са
Олександр Демченко, LB.ua
Гибридные экологи. Как экокатастрофа на Донбассе свела вместе ученых из Киева, Москвы, Луганска и Донецка
В абсолютном тупике украинско-российских отношений, на фоне анонсов скорой «боль
Дмитрий Дурнев, Spektr.Press
Памяти Великого Человека…
Коллектив Николаевского национального аграрного университета
Деолігархізація, посилення медіавпливу Зеленського, справа Порошенка і ризики нової агресії Росії — політичні прогнози на 2022 рік
У новий рік Україна увійшла з низкою внутрішньо-політичних конфліктів, які почал
Радіо Свобода