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Брифинг депутатов «Европейской солидарности» в мэрии Николаева
14:11, 13 Января, 2022
Брифинг депутатов «Европейской солидарности» в мэрии Николаева
14:11, 13 Января, 2022
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Радіо Свобода
Брифинг депутатов «Европейской солидарности» в мэрии Николаева
14:11, 13 Января, 2022
Брифинг депутатов «Европейской солидарности» в мэрии Николаева
14:11, 13 Января, 2022
Реклама
важные новости
/ 13 января, 2022
Планы
В САД разрабатывают проект строительства надземных переходов на трассе «Николаев-Днепр»
Сегодня 12:05
Расценки
₴10 тыс. кесарево, ₴8 тыс. за роды, — блоггер рассказала, сколько платят в николаевском роддоме №3
Сегодня 09:00
проблема
В Пересадовке снова утонул понтонный мост — фура заблокировала проезд
Сегодня 08:38
Оптимизация
В гороно Николаева надеются, что старшеклассникам позволят доучиться до конца 11 класса в школах, не ставших лицеями
Вчера 17:30
скоро
В САД Николаевщины анонсировали начало строительства отстойника для фур возле Матвеевки на май 2022 года
Вчера 14:51
НИКВЕСТИ
HD
Брифинг депутатов «Европейской солидарности» в мэрии Николаева
Пресс-конференция в Службе автодорог Николаевщины
Комиссия Николаевского городского совета по вопросам ЖКХ
Совещание по решению проблемы с мусором в Николаеве
Николаевский горсовет. Итоги работы
Митинг в поддержку директора инфекционной больницы Светланы Федоровой
Комиссия Николаевского городского совета по вопросам ЖКХ
Пресс-конференция «Инкубатор по запуску бизнеса в сфере аквакультуры»
Бюджетная комиссия Николаевского горсовета
Бюджетная комиссия Николаевского горсовета
БЛОГИ
Цугцванг миколаївського акимату на хвилі вихідних
Станислав Мартиросов
Статьи
Переговори Росія – США: що насправді турбує
Завершився перший раунд перемовин Росії та США. Сторони, по суті, озвучили ті са
Олександр Демченко, LB.ua
Гибридные экологи. Как экокатастрофа на Донбассе свела вместе ученых из Киева, Москвы, Луганска и Донецка
В абсолютном тупике украинско-российских отношений, на фоне анонсов скорой «боль
Дмитрий Дурнев, Spektr.Press
Памяти Великого Человека…
Коллектив Николаевского национального аграрного университета
Деолігархізація, посилення медіавпливу Зеленського, справа Порошенка і ризики нової агресії Росії — політичні прогнози на 2022 рік
У новий рік Україна увійшла з низкою внутрішньо-політичних конфліктів, які почал
Радіо Свобода