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Совещание с главврачами николаевских областных «ковидных» госпиталей
10:06, 14 Января, 2022
Совещание с главврачами областных «ковидных» госпиталей
10:06, 14 Января, 2022
Важные новости на НикВести
статистика
В Украине вторые сутки подряд больше 10 тысяч новых случаев COVID-19
Сегодня 08:39
лизинг
На рассмотрение сессии вынесут список техники, которую собираются взять в кредит коммунальные предприятия Николаева
Вчера 17:30
деньги
За год на Николаевщине больше всего подорожали масло, сахар, рыба и яйца
Вчера 15:21
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В САД разрабатывают проект строительства надземных переходов на трассе «Николаев-Днепр»
Вчера 12:05
Расценки
₴10 тыс. кесарево, ₴8 тыс. за роды, — блоггер рассказала, сколько платят в николаевском роддоме №3
Вчера 09:00
НИКВЕСТИ
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Совещание с главврачами николаевских областных «ковидных» госпиталей
Трансляция
Брифинг депутатов «Европейской солидарности» в мэрии Николаева
Трансляция
Пресс-конференция в Службе автодорог Николаевщины
Итоги 2021 года и планы на 2022
Комиссия Николаевского городского совета по вопросам ЖКХ
Трансляция
Совещание по решению проблемы с мусором в Николаеве
Прямая трансляция
Николаевский горсовет. Итоги работы
Как депутаты оценивают свою работу за 2021 год?
Митинг в поддержку директора инфекционной больницы Светланы Федоровой
Трансляция
Комиссия Николаевского городского совета по вопросам ЖКХ
Прямая трансляция
Пресс-конференция «Инкубатор по запуску бизнеса в сфере аквакультуры»
Трансляция
Бюджетная комиссия Николаевского горсовета
Трансляция
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Завершився перший раунд перемовин Росії та США. Сторони, по суті, озвучили ті са
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Гибридные экологи. Как экокатастрофа на Донбассе свела вместе ученых из Киева, Москвы, Луганска и Донецка
В абсолютном тупике украинско-российских отношений, на фоне анонсов скорой «боль
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Памяти Великого Человека…
Коллектив Николаевского национального аграрного университета
Деолігархізація, посилення медіавпливу Зеленського, справа Порошенка і ризики нової агресії Росії — політичні прогнози на 2022 рік
У новий рік Україна увійшла з низкою внутрішньо-політичних конфліктів, які почал
Радіо Свобода
Совещание с главврачами николаевских областных «ковидных» госпиталей
10:06, 14 Января, 2022
Совещание с главврачами областных «ковидных» госпиталей
10:06, 14 Января, 2022
Реклама
важные новости
/ 14 января, 2022
статистика
В Украине вторые сутки подряд больше 10 тысяч новых случаев COVID-19
Сегодня 08:39
лизинг
На рассмотрение сессии вынесут список техники, которую собираются взять в кредит коммунальные предприятия Николаева
Вчера 17:30
деньги
За год на Николаевщине больше всего подорожали масло, сахар, рыба и яйца
Вчера 15:21
Планы
В САД разрабатывают проект строительства надземных переходов на трассе «Николаев-Днепр»
Вчера 12:05
Расценки
₴10 тыс. кесарево, ₴8 тыс. за роды, — блоггер рассказала, сколько платят в николаевском роддоме №3
Вчера 09:00
НИКВЕСТИ
HD
Совещание с главврачами николаевских областных «ковидных» госпиталей
Брифинг депутатов «Европейской солидарности» в мэрии Николаева
Пресс-конференция в Службе автодорог Николаевщины
Комиссия Николаевского городского совета по вопросам ЖКХ
Совещание по решению проблемы с мусором в Николаеве
Николаевский горсовет. Итоги работы
Митинг в поддержку директора инфекционной больницы Светланы Федоровой
Комиссия Николаевского городского совета по вопросам ЖКХ
Пресс-конференция «Инкубатор по запуску бизнеса в сфере аквакультуры»
Бюджетная комиссия Николаевского горсовета
БЛОГИ
Цугцванг миколаївського акимату на хвилі вихідних
Станислав Мартиросов
Статьи
Переговори Росія – США: що насправді турбує
Завершився перший раунд перемовин Росії та США. Сторони, по суті, озвучили ті са
Олександр Демченко, LB.ua
Гибридные экологи. Как экокатастрофа на Донбассе свела вместе ученых из Киева, Москвы, Луганска и Донецка
В абсолютном тупике украинско-российских отношений, на фоне анонсов скорой «боль
Дмитрий Дурнев, Spektr.Press
Памяти Великого Человека…
Коллектив Николаевского национального аграрного университета
Деолігархізація, посилення медіавпливу Зеленського, справа Порошенка і ризики нової агресії Росії — політичні прогнози на 2022 рік
У новий рік Україна увійшла з низкою внутрішньо-політичних конфліктів, які почал
Радіо Свобода