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Воплi Вiдоплясова - Підманула
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Совещание с главврачами областных больниц Николаевщины
14:04, 17 Января, 2022
https://youtu.be/YzbEdBX1cx0
14:04, 17 Января, 2022
Важные новости на НикВести
неслабо
ОГА собирается попросить ₴50 млн из бюджета Николаевщины на реконструкцию корпуса областной больницы
Юлия Ткач
Сегодня 13:40
проект
В этом году в Николаеве планируют начать реставрацию Набережной вдоль заводской стены
Сегодня 11:28
статистика
В Украине обнаружили 5 тысяч новых COVID-случаев
Сегодня 08:42
Проблема
«Не убирают вторую неделю», — в центре Николаева возле переполненных мусорных баков образовалась мини-свалка
Вчера 17:30
Новый дом
Львы из Николаевского зоопарка уже осваиваются в реабилитационном центре Южной Африки
Вчера 15:43
НИКВЕСТИ
HD
NEW
Совещание с главврачами областных больниц Николаевщины
Продолжение совещания
Совещание с главврачами николаевских областных «ковидных» госпиталей
Трансляция
Брифинг депутатов «Европейской солидарности» в мэрии Николаева
Трансляция
Пресс-конференция в Службе автодорог Николаевщины
Итоги 2021 года и планы на 2022
Комиссия Николаевского городского совета по вопросам ЖКХ
Трансляция
Совещание по решению проблемы с мусором в Николаеве
Прямая трансляция
Николаевский горсовет. Итоги работы
Как депутаты оценивают свою работу за 2021 год?
Митинг в поддержку директора инфекционной больницы Светланы Федоровой
Трансляция
Комиссия Николаевского городского совета по вопросам ЖКХ
Прямая трансляция
Пресс-конференция «Инкубатор по запуску бизнеса в сфере аквакультуры»
Трансляция
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Ой, а хто тут у нас державний зрадник?
Станислав Мартиросов
Статьи
«Абхазский сценарий»: «признает» ли Путин ОРДЛО?
Эксперты рассматривают разные варианты дальнейших действий президента Владимира
Александр Лащенко, «Радио Свобода»
Переговори Росія – США: що насправді турбує
Завершився перший раунд перемовин Росії та США. Сторони, по суті, озвучили ті са
Олександр Демченко, LB.ua
Гибридные экологи. Как экокатастрофа на Донбассе свела вместе ученых из Киева, Москвы, Луганска и Донецка
В абсолютном тупике украинско-российских отношений, на фоне анонсов скорой «боль
Дмитрий Дурнев, Spektr.Press
Памяти Великого Человека…
Коллектив Николаевского национального аграрного университета
Совещание с главврачами областных больниц Николаевщины
14:04, 17 Января, 2022
https://youtu.be/YzbEdBX1cx0
14:04, 17 Января, 2022
Реклама
важные новости
/ 17 января, 2022
неслабо
ОГА собирается попросить ₴50 млн из бюджета Николаевщины на реконструкцию корпуса областной больницы
Юлия Ткач
Сегодня 13:40
проект
В этом году в Николаеве планируют начать реставрацию Набережной вдоль заводской стены
Сегодня 11:28
статистика
В Украине обнаружили 5 тысяч новых COVID-случаев
Сегодня 08:42
Проблема
«Не убирают вторую неделю», — в центре Николаева возле переполненных мусорных баков образовалась мини-свалка
Вчера 17:30
Новый дом
Львы из Николаевского зоопарка уже осваиваются в реабилитационном центре Южной Африки
Вчера 15:43
НИКВЕСТИ
HD
Совещание с главврачами областных больниц Николаевщины
Совещание с главврачами николаевских областных «ковидных» госпиталей
Брифинг депутатов «Европейской солидарности» в мэрии Николаева
Пресс-конференция в Службе автодорог Николаевщины
Комиссия Николаевского городского совета по вопросам ЖКХ
Совещание по решению проблемы с мусором в Николаеве
Николаевский горсовет. Итоги работы
Митинг в поддержку директора инфекционной больницы Светланы Федоровой
Комиссия Николаевского городского совета по вопросам ЖКХ
Пресс-конференция «Инкубатор по запуску бизнеса в сфере аквакультуры»
БЛОГИ
Ой, а хто тут у нас державний зрадник?
Станислав Мартиросов
Статьи
«Абхазский сценарий»: «признает» ли Путин ОРДЛО?
Эксперты рассматривают разные варианты дальнейших действий президента Владимира
Александр Лащенко, «Радио Свобода»
Переговори Росія – США: що насправді турбує
Завершився перший раунд перемовин Росії та США. Сторони, по суті, озвучили ті са
Олександр Демченко, LB.ua
Гибридные экологи. Как экокатастрофа на Донбассе свела вместе ученых из Киева, Москвы, Луганска и Донецка
В абсолютном тупике украинско-российских отношений, на фоне анонсов скорой «боль
Дмитрий Дурнев, Spektr.Press
Памяти Великого Человека…
Коллектив Николаевского национального аграрного университета