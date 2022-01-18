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Комиссия горсовета по вопросам ЖКХ
15:16, 18 Января, 2022
Комиссия горсовета по вопросам ЖКХ
15:16, 18 Января, 2022
Важные новости на НикВести
дефицит
Николаевскому областному Дому ребенка не хватает на зарплаты ₴10 млн
Сегодня 14:30
ситуация
Родители учеников школы № 57 в Николаеве готовы развернуть протесты, если там ликвидируют старшие классы
Сегодня 13:15
актуально
Главврач Николаевской областной стоматологии заявил о нехватке ₴13,3 млн на обещанное Кабмином повышение зарплат медикам в 2022 году
Сегодня 11:04
проблема
Из-за постоянных сообщений о минировании ряд николаевских школ ушли на «дистанционку»
Сегодня 09:37
статистика
В Украине 8558 новых случаев коронавируса и почти 200 смертей
Сегодня 08:38
НИКВЕСТИ
HD
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Комиссия горсовета по вопросам ЖКХ
Трансляция
NEW
Совещание с главврачами областных больниц Николаевской области
Продолжение совещания. Часть 3
Совещание с главврачами областных больниц Николаевщины
Продолжение совещания
Совещание с главврачами николаевских областных «ковидных» госпиталей
Трансляция
Брифинг депутатов «Европейской солидарности» в мэрии Николаева
Трансляция
Пресс-конференция в Службе автодорог Николаевщины
Итоги 2021 года и планы на 2022
Комиссия Николаевского городского совета по вопросам ЖКХ
Трансляция
Совещание по решению проблемы с мусором в Николаеве
Прямая трансляция
Николаевский горсовет. Итоги работы
Как депутаты оценивают свою работу за 2021 год?
Митинг в поддержку директора инфекционной больницы Светланы Федоровой
Трансляция
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БЛОГИ
Ой, а хто тут у нас державний зрадник?
Станислав Мартиросов
Статьи
Оранжевые водоемы и радиоактивные звери. Как и почему будет «фонить» вода с Донбасса
Дмитрий Дурнев, Spektr.Press.
«Абхазский сценарий»: «признает» ли Путин ОРДЛО?
Эксперты рассматривают разные варианты дальнейших действий президента Владимира
Александр Лащенко, «Радио Свобода»
Переговори Росія – США: що насправді турбує
Завершився перший раунд перемовин Росії та США. Сторони, по суті, озвучили ті са
Олександр Демченко, LB.ua
Гибридные экологи. Как экокатастрофа на Донбассе свела вместе ученых из Киева, Москвы, Луганска и Донецка
В абсолютном тупике украинско-российских отношений, на фоне анонсов скорой «боль
Дмитрий Дурнев, Spektr.Press
Комиссия горсовета по вопросам ЖКХ
15:16, 18 Января, 2022
Комиссия горсовета по вопросам ЖКХ
15:16, 18 Января, 2022
Реклама
важные новости
/ 18 января, 2022
дефицит
Николаевскому областному Дому ребенка не хватает на зарплаты ₴10 млн
Сегодня 14:30
ситуация
Родители учеников школы № 57 в Николаеве готовы развернуть протесты, если там ликвидируют старшие классы
Сегодня 13:15
актуально
Главврач Николаевской областной стоматологии заявил о нехватке ₴13,3 млн на обещанное Кабмином повышение зарплат медикам в 2022 году
Сегодня 11:04
проблема
Из-за постоянных сообщений о минировании ряд николаевских школ ушли на «дистанционку»
Сегодня 09:37
статистика
В Украине 8558 новых случаев коронавируса и почти 200 смертей
Сегодня 08:38
НИКВЕСТИ
HD
Комиссия горсовета по вопросам ЖКХ
Совещание с главврачами областных больниц Николаевской области
Совещание с главврачами областных больниц Николаевщины
Совещание с главврачами николаевских областных «ковидных» госпиталей
Брифинг депутатов «Европейской солидарности» в мэрии Николаева
Пресс-конференция в Службе автодорог Николаевщины
Комиссия Николаевского городского совета по вопросам ЖКХ
Совещание по решению проблемы с мусором в Николаеве
Николаевский горсовет. Итоги работы
Митинг в поддержку директора инфекционной больницы Светланы Федоровой
БЛОГИ
Ой, а хто тут у нас державний зрадник?
Станислав Мартиросов
Статьи
Оранжевые водоемы и радиоактивные звери. Как и почему будет «фонить» вода с Донбасса
Дмитрий Дурнев, Spektr.Press.
«Абхазский сценарий»: «признает» ли Путин ОРДЛО?
Эксперты рассматривают разные варианты дальнейших действий президента Владимира
Александр Лащенко, «Радио Свобода»
Переговори Росія – США: що насправді турбує
Завершився перший раунд перемовин Росії та США. Сторони, по суті, озвучили ті са
Олександр Демченко, LB.ua
Гибридные экологи. Как экокатастрофа на Донбассе свела вместе ученых из Киева, Москвы, Луганска и Донецка
В абсолютном тупике украинско-российских отношений, на фоне анонсов скорой «боль
Дмитрий Дурнев, Spektr.Press