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Заседание рабочей группы по индивидуальному отоплению
11:10, 19 Января, 2022
Заседание рабочей группы по индивидуальному отоплению
11:10, 19 Января, 2022
Важные новости на НикВести
коммуналка
Николаевцам, получившим большие платежки за тепло от ТЭЦ, должны сделать перерасчет, — мэр
Юлия Ткач
Сегодня 09:26
необходимость
Сенкевич рассчитывает получить из госбюджета деньги на строительство тоннеля или моста в Корабельном районе Николаева
Вчера 19:25
конфликт назревает
В Первомайске рассматривают вопрос о закрытии двух «затратных» детсадов: родители выступили против
Вчера 16:00
дефицит
Николаевскому областному Дому ребенка не хватает на зарплаты ₴10 млн
Вчера 14:30
ситуация
Родители учеников школы № 57 в Николаеве готовы развернуть протесты, если там ликвидируют старшие классы
Вчера 13:15
НИКВЕСТИ
HD
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Заседание рабочей группы по индивидуальному отоплению
Прямая трансляция
NEW
Комиссия горсовета по вопросам ЖКХ
Трансляция
NEW
Совещание с главврачами областных больниц Николаевской области
Продолжение совещания. Часть 3
Совещание с главврачами областных больниц Николаевщины
Продолжение совещания
Совещание с главврачами николаевских областных «ковидных» госпиталей
Трансляция
Брифинг депутатов «Европейской солидарности» в мэрии Николаева
Трансляция
Пресс-конференция в Службе автодорог Николаевщины
Итоги 2021 года и планы на 2022
Комиссия Николаевского городского совета по вопросам ЖКХ
Трансляция
Совещание по решению проблемы с мусором в Николаеве
Прямая трансляция
Николаевский горсовет. Итоги работы
Как депутаты оценивают свою работу за 2021 год?
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БЛОГИ
Ой, а хто тут у нас державний зрадник?
Станислав Мартиросов
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Оранжевые водоемы и радиоактивные звери. Как и почему будет «фонить» вода с Донбасса
Дмитрий Дурнев, Spektr.Press.
«Абхазский сценарий»: «признает» ли Путин ОРДЛО?
Эксперты рассматривают разные варианты дальнейших действий президента Владимира
Александр Лащенко, «Радио Свобода»
Переговори Росія – США: що насправді турбує
Завершився перший раунд перемовин Росії та США. Сторони, по суті, озвучили ті са
Олександр Демченко, LB.ua
Гибридные экологи. Как экокатастрофа на Донбассе свела вместе ученых из Киева, Москвы, Луганска и Донецка
В абсолютном тупике украинско-российских отношений, на фоне анонсов скорой «боль
Дмитрий Дурнев, Spektr.Press
Заседание рабочей группы по индивидуальному отоплению
11:10, 19 Января, 2022
Заседание рабочей группы по индивидуальному отоплению
11:10, 19 Января, 2022
Реклама
важные новости
/ 19 января, 2022
коммуналка
Николаевцам, получившим большие платежки за тепло от ТЭЦ, должны сделать перерасчет, — мэр
Юлия Ткач
Сегодня 09:26
необходимость
Сенкевич рассчитывает получить из госбюджета деньги на строительство тоннеля или моста в Корабельном районе Николаева
Вчера 19:25
конфликт назревает
В Первомайске рассматривают вопрос о закрытии двух «затратных» детсадов: родители выступили против
Вчера 16:00
дефицит
Николаевскому областному Дому ребенка не хватает на зарплаты ₴10 млн
Вчера 14:30
ситуация
Родители учеников школы № 57 в Николаеве готовы развернуть протесты, если там ликвидируют старшие классы
Вчера 13:15
НИКВЕСТИ
HD
Заседание рабочей группы по индивидуальному отоплению
Комиссия горсовета по вопросам ЖКХ
Совещание с главврачами областных больниц Николаевской области
Совещание с главврачами областных больниц Николаевщины
Совещание с главврачами николаевских областных «ковидных» госпиталей
Брифинг депутатов «Европейской солидарности» в мэрии Николаева
Пресс-конференция в Службе автодорог Николаевщины
Комиссия Николаевского городского совета по вопросам ЖКХ
Совещание по решению проблемы с мусором в Николаеве
Николаевский горсовет. Итоги работы
БЛОГИ
Ой, а хто тут у нас державний зрадник?
Станислав Мартиросов
Статьи
Оранжевые водоемы и радиоактивные звери. Как и почему будет «фонить» вода с Донбасса
Дмитрий Дурнев, Spektr.Press.
«Абхазский сценарий»: «признает» ли Путин ОРДЛО?
Эксперты рассматривают разные варианты дальнейших действий президента Владимира
Александр Лащенко, «Радио Свобода»
Переговори Росія – США: що насправді турбує
Завершився перший раунд перемовин Росії та США. Сторони, по суті, озвучили ті са
Олександр Демченко, LB.ua
Гибридные экологи. Как экокатастрофа на Донбассе свела вместе ученых из Киева, Москвы, Луганска и Донецка
В абсолютном тупике украинско-российских отношений, на фоне анонсов скорой «боль
Дмитрий Дурнев, Spektr.Press