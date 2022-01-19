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Заседание рабочей группы по индивидуальному отоплению Прямая трансляция Прямая трансляция

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Комиссия горсовета по вопросам ЖКХ Трансляция Трансляция

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Совещание с главврачами областных больниц Николаевской области Продолжение совещания. Часть 3 Продолжение совещания. Часть 3

Совещание с главврачами областных больниц Николаевщины Продолжение совещания Продолжение совещания

Совещание с главврачами николаевских областных «ковидных» госпиталей Трансляция Трансляция

Брифинг депутатов «Европейской солидарности» в мэрии Николаева Трансляция Трансляция

Пресс-конференция в Службе автодорог Николаевщины Итоги 2021 года и планы на 2022 Итоги 2021 года и планы на 2022

Комиссия Николаевского городского совета по вопросам ЖКХ Трансляция Трансляция

Совещание по решению проблемы с мусором в Николаеве Прямая трансляция Прямая трансляция