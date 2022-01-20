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Земельная комиссия Николаевского городского совета
15:34, 20 Января, 2022
Земельная комиссия Николаевского городского совета
15:34, 20 Января, 2022
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Сегодня 15:45
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«Он есть, но об этом никто не знает», — в Николаевской ОГА рассказали об «Омикроне» в области
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Впервые за последние два месяца в Украине зафиксировали больше 18 тысяч новых случаев COVID
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«Слуга народа» Степанец раскритиковал «Велике будівництво» в бассейне «Зоря»: Издевательство над людьми с инвалидностью
Вчера 18:02
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Земельная комиссия Николаевского городского совета
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Брифинг о состоянии готовности медицинской системы области к COVID-19
Заседание рабочей группы по индивидуальному отоплению
Прямая трансляция
Комиссия горсовета по вопросам ЖКХ
Трансляция
Совещание с главврачами областных больниц Николаевской области
Продолжение совещания. Часть 3
Совещание с главврачами областных больниц Николаевщины
Продолжение совещания
Совещание с главврачами николаевских областных «ковидных» госпиталей
Трансляция
Брифинг депутатов «Европейской солидарности» в мэрии Николаева
Трансляция
Пресс-конференция в Службе автодорог Николаевщины
Итоги 2021 года и планы на 2022
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Эксперты рассматривают разные варианты дальнейших действий президента Владимира
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Переговори Росія – США: що насправді турбує
Завершився перший раунд перемовин Росії та США. Сторони, по суті, озвучили ті са
Олександр Демченко, LB.ua
Земельная комиссия Николаевского городского совета
15:34, 20 Января, 2022
Земельная комиссия Николаевского городского совета
15:34, 20 Января, 2022
Реклама
важные новости
/ 20 января, 2022
на финише
«Наконец-то определились с победителем», — Сенкевич о закупке троллейбусов для Николаева за деньги ЕБРР
Сегодня 15:45
Эпидемия
«Он есть, но об этом никто не знает», — в Николаевской ОГА рассказали об «Омикроне» в области
Сегодня 13:15
Официально
В Николаеве на заводе «Зоря»-«Машпроект» подтвердили кражу дорогостоящего оборудования
Сегодня 11:07
новая волна
Впервые за последние два месяца в Украине зафиксировали больше 18 тысяч новых случаев COVID
Сегодня 08:44
Не подумали
«Слуга народа» Степанец раскритиковал «Велике будівництво» в бассейне «Зоря»: Издевательство над людьми с инвалидностью
Вчера 18:02
НИКВЕСТИ
HD
Земельная комиссия Николаевского городского совета
Брифинг о состоянии готовности медицинской системы области к COVID-19
Заседание рабочей группы по индивидуальному отоплению
Комиссия горсовета по вопросам ЖКХ
Совещание с главврачами областных больниц Николаевской области
Совещание с главврачами областных больниц Николаевщины
Совещание с главврачами николаевских областных «ковидных» госпиталей
Брифинг депутатов «Европейской солидарности» в мэрии Николаева
Пресс-конференция в Службе автодорог Николаевщины
Комиссия Николаевского городского совета по вопросам ЖКХ
БЛОГИ
Ой, а хто тут у нас державний зрадник?
Станислав Мартиросов
Статьи
Силы территориальной обороны: чем будут заниматься и как туда попасть
Александра Худякова, Слово і Діло
Оранжевые водоемы и радиоактивные звери. Как и почему будет «фонить» вода с Донбасса
Дмитрий Дурнев, Spektr.Press.
«Абхазский сценарий»: «признает» ли Путин ОРДЛО?
Эксперты рассматривают разные варианты дальнейших действий президента Владимира
Александр Лащенко, «Радио Свобода»
Переговори Росія – США: що насправді турбує
Завершився перший раунд перемовин Росії та США. Сторони, по суті, озвучили ті са
Олександр Демченко, LB.ua