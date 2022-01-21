Сенатор из США Джин Шахин представила законопроект о ленд-лизе для Украины. Он призван упростить оказание военной помощи стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление сенатора.

Инициатива появилась по итогам недавней поездки делегации американских парламентариев в Украину.

— Этот законопроект наделит президента расширенными полномочиями быстрее заключать соглашения ленд-лиза напрямую с Украиной и ускорять поставки военного оборудования, необходимого для защиты уязвимого гражданского населения от российского военного вторжения, — говорится в заявлении.

Практика «ленд-лиза» получила широкую известность в годы Второй мировой войны, когда США на частично взаимообратной основе снабжали оружием и стратегическими материалами союзников по антигитлеровской коалиции.

Напомним, Государственный департамент США дал разрешение трем союзникам по НАТО, странам Балтии, отправить в Украину оружие американского производства. Согласно правилам экспортного контроля, Латвия, Эстония и Литва должны были получить разрешение от Госдепа перед тем, как передать оружие Украине.