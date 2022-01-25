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Руслана - Вогонь чи лід (Все не те..)
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Пресс-конференция в аэропорту «Николаев»
13:17, 25 Января, 2022
Пресс-конференция в аэропорту «Николаев»
13:17, 25 Января, 2022
Важные новости на НикВести
Внезапно
Новый скейт-парк на Херсонском шоссе оказался под угрозой сноса — бывший арендатор возобновил права на землю
Сегодня 12:22
вспышка
В Украине зафиксировали больше 19 тысяч новых случаев COVID-19
Сегодня 08:41
гендерный вопрос
Почти 30% предприятий и организаций Николаевской области возглавляют женщины
Юлия Ткач
Вчера 18:30
Не болейте
В Николаеве ухудшается ситуация с гриппом и ОРВИ — больше всего заболевших среди детей
Катерина Булаш
Вчера 17:00
масштабная идея?
Николаевская ОГА собралась строить «урбан-парк» за ₴80 млн в бывшем сквере им. 61 коммунара
Вчера 13:57
НИКВЕСТИ
HD
Земельная комиссия Николаевского городского совета
Брифинг о состоянии готовности медицинской системы области к COVID-19
Заседание рабочей группы по индивидуальному отоплению
Прямая трансляция
Комиссия горсовета по вопросам ЖКХ
Трансляция
Совещание с главврачами областных больниц Николаевской области
Продолжение совещания. Часть 3
Совещание с главврачами областных больниц Николаевщины
Продолжение совещания
Совещание с главврачами николаевских областных «ковидных» госпиталей
Трансляция
Брифинг депутатов «Европейской солидарности» в мэрии Николаева
Трансляция
Пресс-конференция в Службе автодорог Николаевщины
Итоги 2021 года и планы на 2022
Комиссия Николаевского городского совета по вопросам ЖКХ
Трансляция
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Ой, а хто тут у нас державний зрадник?
Станислав Мартиросов
Статьи
Стоимость квадратов и популярные ЖК. Что происходило с рынком новостроек Киева и регионов в 2021 году — исследование
Мария Молодковец, Новое Время
Военный учет для женщин: кого касается, как записаться и будут ли штрафы
В декабре военный учет для женщин стал топ-темой дискуссий. 21 января Министерст
Ирина Ситникова, hromadske
Повідомляють про масштабний злив даних користувачів «Дія», Мінцифри це заперечує. Що відомо
У мережі з’явилась інформація про нібито продаж на форумі RAID особистих даних д
DOU
Бесплатных лекарств нет: почему пациенты николаевских больниц платят за свое лечение дважды
До 20 тысяч за две недели лечения: во столько пациентам с инсультом обходится «б
Оксана Орсач, Центр журналистских расследований
Пресс-конференция в аэропорту «Николаев»
13:17, 25 Января, 2022
Пресс-конференция в аэропорту «Николаев»
13:17, 25 Января, 2022
Реклама
важные новости
/ 25 января, 2022
Внезапно
Новый скейт-парк на Херсонском шоссе оказался под угрозой сноса — бывший арендатор возобновил права на землю
Сегодня 12:22
вспышка
В Украине зафиксировали больше 19 тысяч новых случаев COVID-19
Сегодня 08:41
гендерный вопрос
Почти 30% предприятий и организаций Николаевской области возглавляют женщины
Юлия Ткач
Вчера 18:30
Не болейте
В Николаеве ухудшается ситуация с гриппом и ОРВИ — больше всего заболевших среди детей
Катерина Булаш
Вчера 17:00
масштабная идея?
Николаевская ОГА собралась строить «урбан-парк» за ₴80 млн в бывшем сквере им. 61 коммунара
Вчера 13:57
НИКВЕСТИ
HD
Земельная комиссия Николаевского городского совета
Брифинг о состоянии готовности медицинской системы области к COVID-19
Заседание рабочей группы по индивидуальному отоплению
Комиссия горсовета по вопросам ЖКХ
Совещание с главврачами областных больниц Николаевской области
Совещание с главврачами областных больниц Николаевщины
Совещание с главврачами николаевских областных «ковидных» госпиталей
Брифинг депутатов «Европейской солидарности» в мэрии Николаева
Пресс-конференция в Службе автодорог Николаевщины
Комиссия Николаевского городского совета по вопросам ЖКХ
БЛОГИ
Ой, а хто тут у нас державний зрадник?
Станислав Мартиросов
Статьи
Стоимость квадратов и популярные ЖК. Что происходило с рынком новостроек Киева и регионов в 2021 году — исследование
Мария Молодковец, Новое Время
Военный учет для женщин: кого касается, как записаться и будут ли штрафы
В декабре военный учет для женщин стал топ-темой дискуссий. 21 января Министерст
Ирина Ситникова, hromadske
Повідомляють про масштабний злив даних користувачів «Дія», Мінцифри це заперечує. Що відомо
У мережі з’явилась інформація про нібито продаж на форумі RAID особистих даних д
DOU
Бесплатных лекарств нет: почему пациенты николаевских больниц платят за свое лечение дважды
До 20 тысяч за две недели лечения: во столько пациентам с инсультом обходится «б
Оксана Орсач, Центр журналистских расследований