Итоги 2021 года и планы на 2022

Брифинг о состоянии готовности медицинской системы области к COVID-19

Статьи

Стоимость квадратов и популярные ЖК. Что происходило с рынком новостроек Киева и регионов в 2021 году — исследование

Мария Молодковец, Новое Время

Военный учет для женщин: кого касается, как записаться и будут ли штрафы

В декабре военный учет для женщин стал топ-темой дискуссий. 21 января Министерст

Ирина Ситникова, hromadske

Повідомляють про масштабний злив даних користувачів «Дія», Мінцифри це заперечує. Що відомо

У мережі з’явилась інформація про нібито продаж на форумі RAID особистих даних д

DOU

Бесплатных лекарств нет: почему пациенты николаевских больниц платят за свое лечение дважды

До 20 тысяч за две недели лечения: во столько пациентам с инсультом обходится «б

Оксана Орсач, Центр журналистских расследований