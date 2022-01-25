Министр обороны Латвии Артис Пабрикс резко раскритиковал позицию Германии по поводу ситуации вокруг Украины.

В интервью Bild латвийский министр заявил, что политика Германии в отношении России «ни в коей мере не отвечает требованиям НАТО, ЕС и партнеров».

— Короче говоря, политика Германии в отношении России не вписывается в наше время, — отметил Артис Пабрикс.

Он назвал большой ошибкой решение Берлина «передать Украине полевой госпиталь, но не вооружения».

— Я должен сказать, что блокада эстонских гаубиц для Украины воспринимается как позорная позиция во всех трех странах Балтии, а также во всех государствах Северной Европы. Мы считаем, что каждая страна имеет право на самооборону. Если вы запрещаете кому-либо получать средства защиты, вы не поддерживаете мир, а как раз наоборот, — подчеркнул министр обороны Латвии.

Ранее сообщалось, что Германия отказалась выдавать Эстонии разрешение на экспорт немецкого оружия в Украину на фоне угрозы вторжения РФ.