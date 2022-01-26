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Презентация новой структуры мэрии Николаева
14:15, 26 Января, 2022
Трансляция
14:15, 26 Января, 2022
Важные новости на НикВести
дождались
У Сенкевича представили проект новой структуры мэрии: количество чиновников сократили всего на 64 человека
Юлия Ткач
Сегодня 15:15
как оказалось
Николаевская областная станция переливания крови в разы завышает расценки на препараты, — Шамрай
Сегодня 12:18
проблема
Сенкевич посоветовал николаевцам обращаться с вопросами «наливаек» в полицию: «Полномочий закрывать их у горсовета нет»
Сегодня 11:40
результаты проверки
«С блогером провели беседу, она забрала слова назад», — в горздраве Николаева рассказали о проверке роддомов из-за платных родов
Сегодня 09:30
сводка
Заболеваемость резко возросла: За сутки в Украине больше 24 тысяч случаев COVID-19
Сегодня 08:47
НИКВЕСТИ
HD
NEW
Презентация новой структуры мэрии Николаева
Рабочая группа по оптимизации структуры
NEW
Медицинская коллегия управления здравоохранения Николаевского горсовета
Прямая трансляция
Земельная комиссия Николаевского городского совета
Брифинг о состоянии готовности медицинской системы области к COVID-19
Заседание рабочей группы по индивидуальному отоплению
Прямая трансляция
Комиссия горсовета по вопросам ЖКХ
Трансляция
Совещание с главврачами областных больниц Николаевской области
Продолжение совещания. Часть 3
Совещание с главврачами областных больниц Николаевщины
Продолжение совещания
Совещание с главврачами николаевских областных «ковидных» госпиталей
Трансляция
Брифинг депутатов «Европейской солидарности» в мэрии Николаева
Трансляция
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БЛОГИ
Ой, а хто тут у нас державний зрадник?
Станислав Мартиросов
Статьи
Пить чай или готовиться к войне? Самое актуальное о территориальной обороне Николаевщины
НикВести собрали для своей аудитории самую актуальную информацию о развитии терр
Дмитрий Булаш, НикВести
Стоимость квадратов и популярные ЖК. Что происходило с рынком новостроек Киева и регионов в 2021 году — исследование
Мария Молодковец, Новое Время
Военный учет для женщин: кого касается, как записаться и будут ли штрафы
В декабре военный учет для женщин стал топ-темой дискуссий. 21 января Министерст
Ирина Ситникова, hromadske
Повідомляють про масштабний злив даних користувачів «Дія», Мінцифри це заперечує. Що відомо
У мережі з’явилась інформація про нібито продаж на форумі RAID особистих даних д
DOU
Презентация новой структуры мэрии Николаева
14:15, 26 Января, 2022
Трансляция
14:15, 26 Января, 2022
Реклама
важные новости
/ 26 января, 2022
дождались
У Сенкевича представили проект новой структуры мэрии: количество чиновников сократили всего на 64 человека
Юлия Ткач
Сегодня 15:15
как оказалось
Николаевская областная станция переливания крови в разы завышает расценки на препараты, — Шамрай
Сегодня 12:18
проблема
Сенкевич посоветовал николаевцам обращаться с вопросами «наливаек» в полицию: «Полномочий закрывать их у горсовета нет»
Сегодня 11:40
результаты проверки
«С блогером провели беседу, она забрала слова назад», — в горздраве Николаева рассказали о проверке роддомов из-за платных родов
Сегодня 09:30
сводка
Заболеваемость резко возросла: За сутки в Украине больше 24 тысяч случаев COVID-19
Сегодня 08:47
НИКВЕСТИ
HD
Презентация новой структуры мэрии Николаева
Медицинская коллегия управления здравоохранения Николаевского горсовета
Земельная комиссия Николаевского городского совета
Брифинг о состоянии готовности медицинской системы области к COVID-19
Заседание рабочей группы по индивидуальному отоплению
Комиссия горсовета по вопросам ЖКХ
Совещание с главврачами областных больниц Николаевской области
Совещание с главврачами областных больниц Николаевщины
Совещание с главврачами николаевских областных «ковидных» госпиталей
Брифинг депутатов «Европейской солидарности» в мэрии Николаева
БЛОГИ
Ой, а хто тут у нас державний зрадник?
Станислав Мартиросов
Статьи
Пить чай или готовиться к войне? Самое актуальное о территориальной обороне Николаевщины
НикВести собрали для своей аудитории самую актуальную информацию о развитии терр
Дмитрий Булаш, НикВести
Стоимость квадратов и популярные ЖК. Что происходило с рынком новостроек Киева и регионов в 2021 году — исследование
Мария Молодковец, Новое Время
Военный учет для женщин: кого касается, как записаться и будут ли штрафы
В декабре военный учет для женщин стал топ-темой дискуссий. 21 января Министерст
Ирина Ситникова, hromadske
Повідомляють про масштабний злив даних користувачів «Дія», Мінцифри це заперечує. Що відомо
У мережі з’явилась інформація про нібито продаж на форумі RAID особистих даних д
DOU