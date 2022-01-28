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Рабочая группа по оптимизации структуры мэрии Николаева
11:17, 28 Января, 2022
Рабочая группа по оптимизации структуры мэрии Николаева
11:17, 28 Января, 2022
Важные новости на НикВести
позиция
«Законом не запрещено», — в мэрии Очакова объяснили, почему хотят расширить села громады за счет заповедных земель
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Новый антирекорд: За сутки количество инфицированных COVID-19 в Украине превысило 34 тысячи
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Депутаты не поддержали программу развития футбола в Николаеве
Вчера 15:16
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Рабочая группа по оптимизации структуры мэрии Николаева
Задание по гуманитарноому блоку и направлению, связанному с АТО/ООС и
Презентация новой структуры мэрии Николаева
Рабочая группа по оптимизации структуры
Медицинская коллегия управления здравоохранения Николаевского горсовета
Прямая трансляция
Земельная комиссия Николаевского городского совета
Брифинг о состоянии готовности медицинской системы области к COVID-19
Заседание рабочей группы по индивидуальному отоплению
Прямая трансляция
Комиссия горсовета по вопросам ЖКХ
Трансляция
Совещание с главврачами областных больниц Николаевской области
Продолжение совещания. Часть 3
Совещание с главврачами областных больниц Николаевщины
Продолжение совещания
Совещание с главврачами николаевских областных «ковидных» госпиталей
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Пить чай или готовиться к войне? Самое актуальное о территориальной обороне Николаевщины
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Дмитрий Булаш, НикВести
Стоимость квадратов и популярные ЖК. Что происходило с рынком новостроек Киева и регионов в 2021 году — исследование
Мария Молодковец, Новое Время
Рабочая группа по оптимизации структуры мэрии Николаева
11:17, 28 Января, 2022
Рабочая группа по оптимизации структуры мэрии Николаева
11:17, 28 Января, 2022
Реклама
важные новости
/ 28 января, 2022
позиция
«Законом не запрещено», — в мэрии Очакова объяснили, почему хотят расширить села громады за счет заповедных земель
Алена Коханчук
Сегодня 12:00
Успокоил
Глава Николаевской ОГА считает, что бомбоубежища нужны только для атомной войны: «А от осколков — любой подвал»
Сегодня 10:16
сводка
Новый антирекорд: За сутки количество инфицированных COVID-19 в Украине превысило 34 тысячи
Сегодня 08:33
препятствия
Сенкевич объяснил, почему с разрушенными домами в центре Николаева ничего не могут сделать: «Эти страшилища — частные»
Вчера 17:30
Провалили
Депутаты не поддержали программу развития футбола в Николаеве
Вчера 15:16
НИКВЕСТИ
HD
Рабочая группа по оптимизации структуры мэрии Николаева
Презентация новой структуры мэрии Николаева
Медицинская коллегия управления здравоохранения Николаевского горсовета
Земельная комиссия Николаевского городского совета
Брифинг о состоянии готовности медицинской системы области к COVID-19
Заседание рабочей группы по индивидуальному отоплению
Комиссия горсовета по вопросам ЖКХ
Совещание с главврачами областных больниц Николаевской области
Совещание с главврачами областных больниц Николаевщины
Совещание с главврачами николаевских областных «ковидных» госпиталей
БЛОГИ
Все буде Маріуполь і шашлик
Станислав Мартиросов
Статьи
Ставки на територіальну оборону
Минулого тижня президент Володимир Зеленський несподівано заявив в інтерв’ю The
Валентин Бадрак, LB.ua
От евробондов до сырья: как обострение конфликта с Россией повлияет на разные активы
Стратеги называют наращивание российских войск на границе с Украиной одной из са
Минфин
Пить чай или готовиться к войне? Самое актуальное о территориальной обороне Николаевщины
НикВести собрали для своей аудитории самую актуальную информацию о развитии терр
Дмитрий Булаш, НикВести
Стоимость квадратов и популярные ЖК. Что происходило с рынком новостроек Киева и регионов в 2021 году — исследование
Мария Молодковец, Новое Время