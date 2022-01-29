Народный депутат Украины от партии «Слуга Народа» Александр Пасичный продолжает отчитываться за работу в 2021 году.

Информацию он публикует в Facebook.

Он сообщил, что субвенцию из государственного бюджета в размере 5 миллионов 790 тысяч гривен направили Николаевскому областному клиническому госпиталю ветеранов войны и на приобретение системы рентгеновской диагностики. Также 2 миллиона гривен субвенции через областной бюджет получило это медицинское учреждение на приобретение другого современного медицинского оборудования.

— Способствовал, чтобы областной бюджет получил субвенцию из государственного бюджета на реализацию инфраструктурных проектов и развитие объектов социально-культурной сферы. Более 6 миллионов ушло на реконструкцию стадиона «Артания» в Очакове, а 8 миллионов 670 тысяч — на капитальный ремонт здания заведения дошкольного образования №3 Очаковского городского совета «Солнышко», — отметил Александр Пасичный.

— Бюджет Николаевской городской территориальной общины получил более 1 миллиона гривен средств субвенции на осуществление мероприятий по социально-экономическому развитию. За эти средства приобретены интерактивные панели с OPS PC для шести общеобразовательных заведений города (школы №39, 52, 60, 31, 22, экономический лицей №2). Кроме того, 400 тысяч гривен направлено на изготовление проектно-сметной документации по объекту «Капитальный ремонт футбольного поля с искусственным покрытием ОШ №39», — сказано в сообщении.

Нардеп указал, что способствовал выделению 3 миллионов 700 тысяч гривен бюджету Николаевской городской территориальной громады.

— Субвенция пошла на капитальный ремонт дорожного покрытия дороги на улице Январева; капитальный ремонт детской игровой и спортивной площадки на улице Мореходная, 7; разработку проектно-сметной документации по четырем спортивным площадкам в Заводском районе Николаева. Уже в этом году благодаря государственной субвенции планируется построить еще четыре спортивные площадки в микрорайоне Намыв. Денежные средства на эти цели уже выделены, — пояснил Александр Пасичный.

Напомним, народные депутаты Игорь Негулевский, Артем Чорноморов, Максим Дырдин, Александр Пасичный, Игорь Копытин и Александр Гайду из Николаевской области, а также несколько других народных депутатов изначально зарегистрировали поправку к Бюджетному кодексу о возврате на места 50% поступлений от деятельности портов на развитие инфраструктуры.