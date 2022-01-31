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El Suerte - Isabela
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Рабочая группа по оптимизации структуры мэрии Николаева
11:16, 31 Января, 2022
Рабочая группа по оптимизации структуры мэрии Николаева
11:16, 31 Января, 2022
Важные новости на НикВести
позиция
Сенкевич раскритиковал Степанца и заявил, что проблемные бомбоубежища в Николаеве не принадлежат городу
Юлия Ткач
Сегодня 09:55
статистика
В Украине за сутки заразились коронавирусом больше 22 тысяч человек
Сегодня 08:33
Ситуация
Не смог сесть: рейс из Стамбула сделал несколько кругов над Николаевским аэропортом и развернулся
Андрей Елисеев
Вчера 15:40
Далекоидущие планы
Николаевский русдрам думает над использованием Ольвии в своих спектаклях
Андрей Елисеев
Вчера 10:50
И так сойдет!
«Думай, о чем говоришь», — мэр Николаева отчитал Степанца за информацию о заброшенных бомбоубежищах
29 Январь, 17:00
НИКВЕСТИ
HD
NEW
Рабочая группа по оптимизации структуры мэрии Николаева
Трансляция
NEW
Аппаратное совещание в мэрии Николаева
Трансляция
Рабочая группа по оптимизации структуры мэрии Николаева
Задание по гуманитарноому блоку и направлению, связанному с АТО/ООС и
Презентация новой структуры мэрии Николаева
Рабочая группа по оптимизации структуры
Медицинская коллегия управления здравоохранения Николаевского горсовета
Прямая трансляция
Земельная комиссия Николаевского городского совета
Брифинг о состоянии готовности медицинской системы области к COVID-19
Заседание рабочей группы по индивидуальному отоплению
Прямая трансляция
Комиссия горсовета по вопросам ЖКХ
Трансляция
Совещание с главврачами областных больниц Николаевской области
Продолжение совещания. Часть 3
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Минулого тижня президент Володимир Зеленський несподівано заявив в інтерв’ю The
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От евробондов до сырья: как обострение конфликта с Россией повлияет на разные активы
Стратеги называют наращивание российских войск на границе с Украиной одной из са
Минфин
Пить чай или готовиться к войне? Самое актуальное о территориальной обороне Николаевщины
НикВести собрали для своей аудитории самую актуальную информацию о развитии терр
Дмитрий Булаш, НикВести
Стоимость квадратов и популярные ЖК. Что происходило с рынком новостроек Киева и регионов в 2021 году — исследование
Мария Молодковец, Новое Время
Рабочая группа по оптимизации структуры мэрии Николаева
11:16, 31 Января, 2022
Рабочая группа по оптимизации структуры мэрии Николаева
11:16, 31 Января, 2022
Реклама
важные новости
/ 31 января, 2022
позиция
Сенкевич раскритиковал Степанца и заявил, что проблемные бомбоубежища в Николаеве не принадлежат городу
Юлия Ткач
Сегодня 09:55
статистика
В Украине за сутки заразились коронавирусом больше 22 тысяч человек
Сегодня 08:33
Ситуация
Не смог сесть: рейс из Стамбула сделал несколько кругов над Николаевским аэропортом и развернулся
Андрей Елисеев
Вчера 15:40
Далекоидущие планы
Николаевский русдрам думает над использованием Ольвии в своих спектаклях
Андрей Елисеев
Вчера 10:50
И так сойдет!
«Думай, о чем говоришь», — мэр Николаева отчитал Степанца за информацию о заброшенных бомбоубежищах
29 Январь, 17:00
НИКВЕСТИ
HD
Рабочая группа по оптимизации структуры мэрии Николаева
Аппаратное совещание в мэрии Николаева
Рабочая группа по оптимизации структуры мэрии Николаева
Презентация новой структуры мэрии Николаева
Медицинская коллегия управления здравоохранения Николаевского горсовета
Земельная комиссия Николаевского городского совета
Брифинг о состоянии готовности медицинской системы области к COVID-19
Заседание рабочей группы по индивидуальному отоплению
Комиссия горсовета по вопросам ЖКХ
Совещание с главврачами областных больниц Николаевской области
БЛОГИ
Все буде Маріуполь і шашлик
Станислав Мартиросов
Статьи
Ставки на територіальну оборону
Минулого тижня президент Володимир Зеленський несподівано заявив в інтерв’ю The
Валентин Бадрак, LB.ua
От евробондов до сырья: как обострение конфликта с Россией повлияет на разные активы
Стратеги называют наращивание российских войск на границе с Украиной одной из са
Минфин
Пить чай или готовиться к войне? Самое актуальное о территориальной обороне Николаевщины
НикВести собрали для своей аудитории самую актуальную информацию о развитии терр
Дмитрий Булаш, НикВести
Стоимость квадратов и популярные ЖК. Что происходило с рынком новостроек Киева и регионов в 2021 году — исследование
Мария Молодковец, Новое Время